Il mese di luglio a Diano Marina si apre con un doppio appuntamento all’insegna della cultura e dell’intrattenimento di qualità. Tra la serata di oggi, mercoledì 1 luglio, e quella di domani, giovedì 2 luglio, cittadini e turisti potranno godere di un prestigioso incontro letterario presso il Molo delle Tartarughe e di una divertente rappresentazione teatrale nella suggestiva cornice di Villa Scarsella.

“Due Parole in Riva al Mare”: l’incontro con Catena Fiorello Galeano

Il primo evento in programma è fissato per questa sera, mercoledì 1 luglio, alle ore 21:00. Il suggestivo Molo delle Tartarughe farà da palcoscenico a un nuovo appuntamento del noto festival letterario “Due Parole in Riva al Mare”, rassegna che da tempo anima le estati dianesi portando la letteratura a pochi passi dall’acqua.

La grande protagonista della serata sarà la scrittrice Catena Fiorello Galeano, che presenterà al pubblico il suo libro intitolato “Serenata salentina”, pubblicato da Rizzoli. Ad accompagnarla nel racconto dell’opera e a dialogare con lei sul palco ci sarà l’autrice Chiara Gily.

Commedia e romanticismo: “Terremoto sui tacchi” a Villa Scarsella

Il giorno seguente, giovedì 2 luglio, l’offerta culturale della città si sposterà a Villa Scarsella, sempre alle ore 21:00. Il palco ospiterà lo spettacolo dal vivo “Terremoto sui tacchi”, un’opera teatrale curata dalla compagnia Hic et Nunc Teatro che promette di regalare agli spettatori un sapiente mix di risate e riflessioni.

Come riportato anche in locandina diano_2.jpg, l’appuntamento sarà a ingresso completamente libero. Di seguito tutti i dettagli della serata teatrale:

L’opera: “Terremoto sui tacchi”, definita una commedia romantica e divertente.

“Terremoto sui tacchi”, definita una commedia romantica e divertente. Gli interpreti: Sul palco saliranno gli attori Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco.

Sul palco saliranno gli attori Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco. L’autrice: Il testo della commedia è stato scritto dalla stessa Giorgia Brusco.

Il testo della commedia è stato scritto dalla stessa Giorgia Brusco. La regia: La direzione dello spettacolo è affidata alla regia di Gino Brusco.

La direzione dello spettacolo è affidata alla regia di Gino Brusco. Accesso: Ingresso libero.