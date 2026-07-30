Cinque serate all’insegna della tradizione enogastronomica locale e dell’intrattenimento musicale. Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto, la frazione di San Giacomo a Rocca Grimalda ospiterà la tradizionale “Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto”. L’evento, organizzato dall’Associazione Circolo Ricreativo Bocciofila APS San Giacomo in occasione della Festa Patronale, gode del patrocinio del Comune di Rocca Grimalda e offrirà un ricco programma per tutte le età.

Il ristorante al coperto e i menù speciali

Il cuore della festa sarà l’aspetto culinario. Tutte le sere, a partire dalle ore 19:30, aprirà al pubblico il ristorante al coperto. Il menù base delle prime tre serate (31 luglio, 1 e 2 agosto) proporrà i capisaldi della manifestazione: ravioli, bollito misto e carne alla piastra.

Le ultime due serate introdurranno invece delle stuzzicanti varianti gastronomiche:

Lunedì 3 agosto: oltre agli immancabili ravioli e alla carne alla piastra, i visitatori potranno gustare spaghetti al sapore di mare e fritto misto.

oltre agli immancabili ravioli e alla carne alla piastra, i visitatori potranno gustare spaghetti al sapore di mare e fritto misto. Martedì 4 agosto: la rassegna si chiuderà con i sapori decisi di polenta e stoccafisso, sempre affiancati da ravioli e carne alla piastra.

Musica, spettacolo e le celebrazioni religiose

Ad accompagnare le cene ci sarà un nutrito calendario di eventi e serate danzanti, con la partecipazione di note orchestre e ospiti d’eccezione. Di seguito il programma completo dell’intrattenimento e degli appuntamenti istituzionali:

Venerdì 31 luglio: l’apertura sarà affidata alla serata danzante animata da Paolo Bagnasco e Marco di Radio Zeta.

l’apertura sarà affidata alla serata danzante animata da Paolo Bagnasco e Marco di Radio Zeta. Sabato 1 agosto: si scenderà in pista a ballare con la musica dell’Orchestra di Franco Bagutti.

si scenderà in pista a ballare con la musica dell’Orchestra di Franco Bagutti. Domenica 2 agosto: il pomeriggio si aprirà alle ore 17:00 con la Solenne Processione legata alla Festa Patronale. A seguire, in serata, il palco ospiterà l’esibizione del corpo di ballo della scuola “Team New Terpsichore”, con la presentazione a cura di Silvia Giacobbe e la presenza di DJ Max.

il pomeriggio si aprirà alle ore 17:00 con la Solenne Processione legata alla Festa Patronale. A seguire, in serata, il palco ospiterà l’esibizione del corpo di ballo della scuola “Team New Terpsichore”, con la presentazione a cura di Silvia Giacobbe e la presenza di DJ Max. Lunedì 3 agosto: la serata danzante proseguirà a ritmo di musica con l’Orchestra di Macho.

la serata danzante proseguirà a ritmo di musica con l’Orchestra di Macho. Martedì 4 agosto: gran finale in musica con l’Orchestra di Matteo Tarantino, impreziosita dalla partecipazione dell’ospite Paolo Tarantino.

Viabilità: come raggiungere la festa

Per chi arriva da fuori zona, gli organizzatori consigliano il percorso più agevole per raggiungere l’area degli eventi in località San Giacomo. Le indicazioni prevedono l’uscita al casello di Ovada lungo l’Autostrada A26, procedendo poi in direzione Rocca Grimalda fino a destinazione.