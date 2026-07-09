Mercoledì 8 luglio ha avuto luogo l’inaugurazione del rinnovato Centro per l’Impiego di Acqui Terme, che ha ufficialmente aperto le porte nella sua nuova collocazione all’interno dell’ex tribunale, in piazza San Guido 2. Il trasferimento e il rinnovamento dei locali si inseriscono all’interno di un più ampio progetto di modernizzazione dei Centri per l’Impiego a livello regionale, supportato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con lo scopo di fornire a cittadini e imprese servizi di supporto al lavoro in modo più confortevole ed efficace.

Spazi accoglienti e orari al pubblico

La nuova sede mette a disposizione dell’utenza spazi moderni e funzionali, garantendo un ambiente nettamente più accogliente per facilitare l’accesso ai servizi di orientamento. L’ufficio precisa che non ci saranno disagi per le pratiche in corso: tutti gli appuntamenti che erano stati precedentemente fissati nella vecchia sede di via Crispi 15 saranno effettuati regolarmente presso la nuova struttura.

Anche gli orari di apertura al pubblico rimangono invariati rispetto al passato:

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 08:45 alle ore 12:30.

: dalle ore 08:45 alle ore 12:30. Dal lunedì al giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 15:30 (fascia oraria riservata esclusivamente ai colloqui su appuntamento).

Un passo decisivo per lo sviluppo del territorio

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti istituzionali di Agenzia Piemonte Lavoro, a testimonianza dell’importanza strategica di questo nuovo presidio.

Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro, ha sottolineato la portata del progetto regionale, spiegando che “L’apertura di questa nuova sede rappresenta un passo decisivo nel nostro impegno per migliorare i servizi di supporto al lavoro”. Un investimento fondamentale, poiché, aggiunge la direttrice, “Strutture moderne e accessibili garantiscono un’accoglienza di qualità e favoriscono lo sviluppo del territorio”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Acqui Terme, che ha voluto evidenziare il forte valore sociale dell’operazione. “Questa inaugurazione simboleggia il nostro impegno verso una comunità che si prende cura dei suoi membri”, ha commentato il primo cittadino, definendo la nuova apertura come “un segnale di speranza e opportunità per il futuro”. Il Sindaco ha infine concluso l’intervento ringraziando la rete di attori coinvolti: “Siamo orgogliosi di questo risultato e riconoscenti a chi ha contribuito alla sua realizzazione”.

Contatti utili e prenotazioni

Per richiedere ulteriori informazioni sui servizi offerti o per procedere con le prenotazioni degli appuntamenti, il Centro per l’impiego di Acqui Terme mette a disposizione i seguenti canali di contatto ufficiali:

Telefono: 011 0876930

011 0876930 E-mail: info.cpi.acquiterme@agenziapiemontelavoro.it