Nei mesi di luglio e agosto 2026, il Museo Biblioteca Clarence Bicknell di Bordighera aprirà le porte dei suoi archivi più esclusivi con il ciclo “Discovering the Bicknell Museum”. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri con la preziosa collaborazione dei tirocinanti dell’Università di Vilnius, propone una serie di appuntamenti speciali focalizzati sui fondi storici e sulle “Meraviglie” non normalmente esposte al pubblico. Le esclusive visite guidate si terranno con un doppio appuntamento fisso settimanale: tutti i mercoledì alle ore 10:30 e i sabati alle ore 14:30.

Il programma delle visite guidate

Il calendario estivo offre tre percorsi tematici distinti, pensati per svelare il lato segreto delle collezioni custodite all’interno del museo. Di seguito gli appuntamenti in programma:

“Crono-rifugio. Giornali Belle Époque a Bordighera” (Sabato 11 e mercoledì 22 luglio): Un affascinante viaggio tra le cronache e i periodici dell’età d’oro della Riviera. I partecipanti potranno sfogliare le pagine originali lette dai viaggiatori inglesi e stranieri dell’epoca, scoprendo prestigiose riviste illustrate, elenchi di forestieri illustri, pubblicità e cronache mondane che resero all’epoca Bordighera un rinomato salotto internazionale, alle origini del turismo fin de siècle.

Un affascinante viaggio tra le cronache e i periodici dell’età d’oro della Riviera. I partecipanti potranno sfogliare le pagine originali lette dai viaggiatori inglesi e stranieri dell’epoca, scoprendo prestigiose riviste illustrate, elenchi di forestieri illustri, pubblicità e cronache mondane che resero all’epoca Bordighera un rinomato salotto internazionale, alle origini del turismo fin de siècle. “Di là dal ficus tra gli erbari” (Sabato 25 e mercoledì 29 luglio): Un’escursione mirata all’interno della biblioteca naturalistica per esplorare a fondo le collezioni botaniche di Clarence Bicknell. Verranno aperti in via eccezionale i delicati faldoni degli erbari storici, permettendo l’osservazione di specie classificate oltre un secolo fa. Le antiche tavole illustrate saranno confrontate con la natura che ancora oggi avvolge il Museo, in un’esperienza sospesa tra scienza e arte.

Un’escursione mirata all’interno della biblioteca naturalistica per esplorare a fondo le collezioni botaniche di Clarence Bicknell. Verranno aperti in via eccezionale i delicati faldoni degli erbari storici, permettendo l’osservazione di specie classificate oltre un secolo fa. Le antiche tavole illustrate saranno confrontate con la natura che ancora oggi avvolge il Museo, in un’esperienza sospesa tra scienza e arte. “Se un pomeriggio d’estate uno studioso…” (Mercoledì 19, sabato 22 e sabato 29 agosto): L’ultimo ciclo di incontri di agosto porterà alla luce i tesori e le rarità della biblioteca IISL. Il percorso spazierà dai fondi dello storico ventimigliese Girolamo Rossi alle edizioni botaniche degli Hanbury e della famiglia Bicknell Berry, svelando inoltre stampe, carte geografiche e grandi atlanti storici.

Informazioni e prenotazioni

Per prendere parte alle escursioni didattiche e alle visite guidate proposte dal Museo è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Per riservare il proprio posto e per richiedere qualsiasi ulteriore informazione, il pubblico può fare riferimento ai seguenti contatti ufficiali:

Telefono: +39 3313449065

+39 3313449065 E-mail: bicknell@istitutostudiliguri.191.it

bicknell@istitutostudiliguri.191.it Sito web: www.museobicknell.com

www.museobicknell.com Indirizzo: Museo Biblioteca Clarence Bicknell, Via Romana 39, 18012 Bordighera (IM).