Serravalle Scrivia si accende di musica e divertimento: il 24 luglio 2026, Piazza Paolo Bosio ospiterà l’atteso concerto del “Jovanotte Tour Party 2026”. L’evento, promosso dal Comune, promette una serata all’insegna dello spettacolo, accompagnata da un’area dedicata a food e drink operativa già da prima dello show.

Il programma della serata

L’appuntamento musicale prenderà il via ufficialmente alle ore 21.00, portando sul palco l’energia del “Jovanotte Tour Party 2026”. Per chi vorrà godersi la piazza già prima dell’inizio del concerto, l’organizzazione ha previsto un’apposita area dedicata al cibo e alle bevande. L’Area Food e Drink sarà infatti attiva a partire dalle ore 20.00.

La rete delle collaborazioni

La realizzazione dell’evento è supportata da un’ampia rete di collaborazioni locali e istituzionali. Oltre al Comune di Serravalle Scrivia, l’iniziativa è realizzata con il contributo e il coinvolgimento di diverse realtà del territorio:

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Croce Rossa Italiana

Auser Insieme

Associazione Amici dell’Arte Serravalle Scrivia (AL)

Oltregiogo Fotografia

Distretto del Novese

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