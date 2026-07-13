Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.00, Piazza Paolo Bosio a Serravalle Scrivia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per una serata all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento. Protagonista dell’evento sarà la Band Jovanotte, tra le più apprezzate tribute band dedicate a Lorenzo Jovanotti Cherubini, pronta a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo dal vivo ricco di ritmo, emozioni e partecipazione.

L’iniziativa rientra nel programma delle attività culturali e di animazione del territorio promosse dal Vicesindaco Walter Zerbo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori occasioni di incontro, socialità e intrattenimento di qualità, valorizzando gli spazi del centro cittadino attraverso eventi aperti a tutte le età.

La Band Jovanotte propone un concerto che ripercorre i più grandi successi di Lorenzo Jovanotti, dagli esordi fino ai brani più recenti. Uno spettacolo coinvolgente che alterna i ritmi travolgenti delle hit più celebri a momenti più intensi ed emozionanti, con un sound completamente dal vivo e una formazione che richiama l’energia delle migliori rock e party band. La qualità dell’esibizione e la capacità di ricreare l’atmosfera dei concerti di Jovanotti rendono ogni performance un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

L’evento si inserisce nel progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che sostiene iniziative dedicate alla valorizzazione della cultura musicale e alla promozione di occasioni di aggregazione e crescita culturale per la comunità.

L’ingresso è libero.

L’appuntamento è quindi per venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.00, in Piazza Paolo Bosio a Serravalle Scrivia, per vivere insieme una serata di grande musica, spettacolo e divertimento con la Band Jovanotte.