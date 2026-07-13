Il Comune di Dolcedo, in sinergia con la Regione Liguria e la Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, alza il sipario sull’edizione 2026 della rassegna “Per le Vie del Borgo”. Giunta alla sua dodicesima edizione, la kermesse animerà l’estate cittadina offrendo al pubblico un nutrito calendario di eventi che spaziano dalla musica al teatro, accompagnando le serate da fine luglio fino a metà settembre.

Spettacoli gratuiti nel cuore del paese

Il fulcro dell’intera manifestazione sarà la suggestiva cornice di Piazzetta S. Tommaso, dove si svolgeranno le esibizioni. L’orario di inizio per tutti gli appuntamenti in programma è fissato alle ore 21:00. A rimarcare l’accessibilità della proposta culturale, l’organizzazione ha previsto l’ingresso libero per tutte le serate.

Il programma estivo: gli eventi di luglio e agosto

La dodicesima edizione offrirà una proposta variegata per allietare il periodo clou della stagione estiva. Di seguito il dettaglio degli spettacoli in cartellone:

26 luglio: “La terra degli ulivi”, appuntamento di e con Pino Petruzzelli.

“La terra degli ulivi”, appuntamento di e con Pino Petruzzelli. 30 luglio: Andrà in scena lo spettacolo itinerante “Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezza estate”, a cura del Teatro dell’Albero.

Andrà in scena lo spettacolo itinerante “Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezza estate”, a cura del Teatro dell’Albero. 2 agosto: Serata intitolata “Oltre la riva – L’entroterra in musica”, accompagnata dalle canzoni in jazz dei Fusi4et.

Serata intitolata “Oltre la riva – L’entroterra in musica”, accompagnata dalle canzoni in jazz dei Fusi4et. 4 agosto: “Elegia”, con l’esibizione di Davide Burani all’arpa e Silvia Mazzon al violino.

“Elegia”, con l’esibizione di Davide Burani all’arpa e Silvia Mazzon al violino. 9 agosto: “Al limite del silenzio”, un momento musicale affidato all’Ensemble di Sassofoni.

“Al limite del silenzio”, un momento musicale affidato all’Ensemble di Sassofoni. 11 agosto: Le note di pianoforte e violoncello saranno protagoniste con Giovanni Doria Miglietta e Lamberto Curtoni.

Le note di pianoforte e violoncello saranno protagoniste con Giovanni Doria Miglietta e Lamberto Curtoni. 13 agosto: Sul palco saliranno Andrea Bacchetti (pianoforte) e Wolfang Redik (violino).

Sul palco saliranno Andrea Bacchetti (pianoforte) e Wolfang Redik (violino). 18 agosto: “Ring Around Roses Candlelight”, che vedrà protagoniste le voci di Manuela Litio, Anna Rapetti e Vera Marenco.

“Ring Around Roses Candlelight”, che vedrà protagoniste le voci di Manuela Litio, Anna Rapetti e Vera Marenco. 23 agosto: “Giapponismi”, concerto curato dal Quartetto Mademi Oboi.

L’epilogo di settembre

Il sipario della rassegna “Per le Vie del Borgo” calerà al termine dell’estate con un’importante parentesi formativa e performativa. Dal 14 al 19 settembre si terrà infatti il Festival Associazione Musica Liguria in Dolcedo, le cui giornate vedranno come protagonisti gli allievi delle masterclass di trombone, arpa e oboe.