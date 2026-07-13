L’estate è ufficialmente arrivata e l’associazione Diapsi, attraverso la voce di Silio Simeone, presenta una serie di appuntamenti all’aria aperta dedicati alla socialità e al teatro. Dopo una parentesi al mare trascorsa nel mese di giugno, il gruppo “Il Bullone” ha inaugurato i pomeriggi di attività presso la piscina Dellepiane e si prepara ora a portare in tour il proprio spettacolo teatrale, sotto la guida della regista Donata Boggio Sola.

Il tour estivo della compagnia

Il mese di luglio segna l’inizio di un percorso itinerante per la compagnia, che porta in scena l’atto unico comico-poetico dal titolo “S…LE’GA’TI !”, ovvero “scivolare sui broccoli”.

Il calendario prevede le seguenti date:

Giovedì 23 luglio: lo spettacolo andrà in scena alle ore 17:00 presso il giardino comunale, ospiti della comunità Alba Chiara di Voltaggio.

lo spettacolo andrà in scena alle ore 17:00 presso il giardino comunale, ospiti della comunità Alba Chiara di Voltaggio. Primo agosto: la compagnia replicherà lo spettacolo ad Avolasca, negli spazi ricreativi situati dietro la chiesa parrocchiale, su invito della Pro-loco locale.

Sul palco si esibiranno Luisa Cairo, Luisella Canegallo, Sabrina Chilelli, Giovanni Colucci, Max Dal Bianco, Fabrizio Fabiani, Giovanna Farina, M. Carla Giacobone e Mirian Varvaro.

L’importanza di un luogo di aggregazione

Le iniziative promosse dall’associazione sono rese possibili grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, un sostegno fondamentale che permette alla Diapsi di portare avanti la propria missione.

Come sottolineato da Silio Simeone nel raccontare le attività del gruppo, la fragilità mentale rappresenta una realtà presente nella nostra società che può toccare chiunque, a prescindere dall’età o dalla condizione economica. In questo contesto, avere a disposizione spazi che favoriscono l’aggregazione e il confronto diventa uno strumento prezioso e utile per tutte le persone che si trovano a vivere momenti di difficoltà, depressione o solitudine.