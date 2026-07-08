Il Comune di Imperia si prepara a una svolta nella gestione dei servizi scolastici accessori. Dopo il via libera della Giunta, l’Amministrazione presenterà infatti al Consiglio Comunale la proposta per la re-internalizzazione di queste attività, che verranno affidate direttamente “in house providing” alla società partecipata S.E.R.I.S. S.r.l. Una decisione progettata per garantire orari più estesi, tutelare al massimo i lavoratori e rendere decisamente più efficiente la gestione delle iscrizioni.

La nuova gestione e l’ampliamento degli orari

Il nuovo affidamento alla società partecipata avrà una durata triennale: l’accordo prenderà il via ufficialmente a partire dal 1° settembre 2026 per concludersi il 31 agosto 2029.

I punti cardine di questa riorganizzazione mirano a facilitare concretamente la conciliazione tra lavoro e famiglia per i cittadini imperiesi. Tra gli interventi e i vantaggi principali legati alla re-internalizzazione spiccano:

Un significativo ampliamento dell’orario di apertura del doposcuola, che arriverà fino alle ore 17:00.

Una massima e attenta tutela per tutti i lavoratori impiegati nell’erogazione dei servizi.

Una gestione nettamente più efficiente e fluida delle pratiche per le iscrizioni.

Semplificazione e servizi al centro

L’obiettivo della Giunta è quello di supportare attivamente i genitori, creando un sistema unico e facilmente accessibile. L’Assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo, evidenzia l’importanza del progetto: “Con questa proposta portiamo in Consiglio Comunale una scelta strategica, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione Scajola, che mette al centro le famiglie e la qualità dei servizi dedicati ai nostri ragazzi”.

Il nuovo assetto organizzativo è stato “progettata di concerto con Paolo Petrucci e gli uffici della Seris”. Come sottolinea ancora l’Assessore Gandolfo, questa operazione “ci permetterà di uniformare e semplificare le procedure di iscrizione e pagamento, rendendole simili a quelle della mensa, offrendo così ai cittadini un sistema più chiaro, efficiente e integrato”.

Un percorso di crescita per la comunità che si inserisce in un quadro di interventi portati avanti nel tempo: “L’obiettivo del Sindaco volto ad aumentare i servizi alle famiglie è stato perseguito e in tre anni abbiamo portato l’orario del doposcuola dalle 16:00 alle 16:30 ed ora fino alle 17:00”.