Prende il via un’intensa settimana di lavori sulle strade cittadine per il rifacimento e il tracciamento della segnaletica orizzontale, con particolare attenzione agli stalli di sosta blu e bianchi. Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026, l’avanzamento dei cantieri comporterà una serie di modifiche temporanee alla viabilità. Gli interventi si svolgeranno quotidianamente in fascia diurna, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, interessando in modo progressivo numerose vie e piazze, con conseguenti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta per consentire agli operai di lavorare in sicurezza.

Le regole per la viabilità e i divieti

Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni, in tutte le giornate di cantiere (tra le 08:00 e le 18:00 e comunque fino al termine delle singole lavorazioni) entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate interessate, colpendo nello specifico le aree destinate a parcheggio di volta in volta coinvolte.

Oltre al divieto di fermata, si verificheranno fisiologici restringimenti di carreggiata segnalati dall’apposita cartellonistica provvisoria. Da queste limitazioni saranno ovviamente esclusi i mezzi operativi dell’impresa incaricata allo svolgimento dei lavori.

Il calendario dei cantieri: lunedì 13 e martedì 14 luglio

I lavori seguiranno un rigido cronoprogramma per limitare i disagi. Ecco le strade interessate nella prima parte della settimana:

Lunedì 13 luglio:

Corso Monferrato (rifacimento di 70 stalli blu e segnaletica limitrofa)

Via Santa Maria di Castello (10 stalli blu)

Via Sant’Ubaldo (25 stalli blu)

Via Bottazzi (12 stalli blu)

Via Milazzo (16 stalli blu)

Via Verona (36 stalli blu)

Via Volturno (18 stalli blu)

Via Milano (11 stalli blu)

Piazza Santo Stefano (4 stalli blu)

Via Del Castello (8 stalli blu)

Via Casale (29 stalli blu)

Via Vochieri (2 stalli blu)

Martedì 14 luglio:

Via Faà di Bruno (1° tratto, 15 stalli blu)

Via Cavour (24 stalli blu)

Via Verdi (4 stalli blu)

Piazza della Libertà (rifacimento iniziale di 25 stalli blu)

Via XXIV Maggio (18 stalli blu)

Piazza della Gambarina (59 stalli blu)

Via dei Guasco (9 stalli blu)

Via Mazzini (43 stalli blu)

Via Pastrengo (1 stallo blu)

Via Schiavina (13 stalli blu)

Via Chenna (5 stalli blu)

I lavori di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio

Le operazioni di tracciamento proseguiranno a pieno ritmo anche nelle due giornate centrali della settimana, concentrandosi nelle seguenti zone:

Mercoledì 15 luglio:

Via Parma (21 stalli blu)

Via Pontida (30 stalli blu)

Via Ghilini (46 stalli blu)

Via Santa Caterina da Siena (50 stalli blu)

Via 1821 (36 stalli blu)

Via Plana (55 stalli blu)

Via Venezia (37 stalli blu)

Via Savonarola (57 stalli blu)

Via San Dalmazzo (24 stalli blu)

Piazza Don Soria (8 stalli blu)

Giovedì 16 luglio:

Via Don Gasparolo (23 stalli blu)

Via Burgonzio (36 stalli blu)

Via Mazzoni (20 stalli blu)

Via Canina (5 stalli blu)

Pacto (66 stalli blu)

Il maxi cantiere in Piazza della Libertà e la chiusura di venerdì 17

Oltre agli interventi giornalieri, il piano del traffico prevede due disposizioni speciali per gestire le aree di sosta più ampie.

Da martedì 14 a giovedì 16 luglio, sempre nella fascia oraria 08:00-18:00, sarà istituito un divieto di sosta continuo in Piazza della Libertà per consentire il rifacimento massivo di ben 252 stalli blu.

Infine, la settimana di lavori si concluderà venerdì 17 luglio con l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione forzata) all’interno del parcheggio interrato di Piazza Ambrosoli, dove verranno ridisegnati tutti i 152 stalli totali della struttura.