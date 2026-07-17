La Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona lancia una nuova e coinvolgente iniziativa estiva rivolta a tutti i suoi lettori. Per celebrare il tempo dei viaggi e delle giornate all’insegna del relax, la struttura invita i cittadini a portare in vacanza un libro preso in prestito e a renderlo protagonista di uno scatto fotografico, con l’obiettivo di creare insieme un grande album social dedicato al piacere della lettura in viaggio.

Come partecipare all’iniziativa

L’estate è da sempre il momento ideale per concedersi ritmi più lenti e godersi una buona lettura sotto l’ombrellone, in montagna, all’ombra di un albero o su una panchina di una città d’arte. Per aderire all’iniziativa, la Biblioteca chiede ai lettori un gesto semplice ma significativo: fotografare il libro scelto nel luogo in cui si stanno trascorrendo le proprie vacanze. I dettagli del progetto sono riassunti in modo colorato e accattivante anche nella locandina tortona.jpg diffusa dalla struttura.

Per inviare il proprio scatto, è sufficiente seguire queste poche regole:

Scattare una foto del libro in un luogo di vacanza (un panorama, una spiaggia, un sentiero o semplicemente un angolo speciale dedicato al relax).

Inviare l’immagine all’indirizzo e-mail ufficiale: biblioteca.tortona@gmail.com.

Indicare obbligatoriamente nel testo della mail il titolo del libro, il nome dell’autore e il luogo in cui è stata scattata la fotografia.

Un album condiviso sui social

Tutte le fotografie ricevute verranno condivise sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali della Biblioteca. L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare, attraverso le immagini, quanto i libri sappiano accompagnare i lettori ovunque, diventando veri e propri compagni di viaggio.

Ogni scatto diventerà così un piccolo racconto visivo e una testimonianza condivisa del piacere della lettura, capace di unire persone, luoghi ed esperienze sotto un unico hashtag ufficiale: #ilibridellabibliotecainvacanza. La Biblioteca augura a tutti una splendida estate, ricca di scoperte, emozioni e, naturalmente, buone letture.