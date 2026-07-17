All’Ospedale di Casale Monferrato l’accesso ai servizi sanitari diventa più semplice, rapido e sicuro. Presso il Centro Prelievi del presidio ospedaliero è infatti tornato pienamente operativo “ZeroCoda”, un innovativo servizio digitale progettato per gestire in modo intelligente e personalizzato i flussi dei pazienti. Grazie a questa soluzione, i cittadini possono ora prenotare in anticipo l’orario esatto del proprio esame, dicendo per sempre addio all’abitudine di presentarsi all’alba e alle lunghe attese nelle sale d’aspetto congestionate.

I vantaggi per i cittadini e per gli operatori sanitari

L’introduzione del sistema ZeroCoda porta con sé una serie di benefici concreti per la quotidianità dell’utenza e del personale. Oltre ad azzerare le code, garantendo che il paziente arrivi in ambulatorio pochi minuti prima e venga chiamato all’ora esatta della prenotazione, la soluzione permette a tutti di pianificare con precisione i propri impegni senza l’incognita dell’attesa.

Inoltre, una sala d’aspetto meno affollata assicura maggiore privacy, un comfort superiore e un livello di sicurezza sanitaria nettamente aumentato grazie alla riduzione dei contatti ravvicinati. Anche il personale sanitario ne trae giovamento: potendo contare su un flusso di pazienti costante e programmato, si riducono i picchi di stress delle prime ore del mattino, assicurando così un’attenzione ancora maggiore per ogni singolo prelievo.

Un sistema collaudato che guarda al futuro

Il servizio, dopo diversi anni di interruzione, è già una solida realtà e sta dimostrando tutta la sua efficienza al Centro Prelievi. Attualmente, su una media che supera i 100 prelievi giornalieri complessivi, circa 15 vengono eseguiti proprio tramite il percorso programmato ZeroCoda. L’obiettivo dell’Azienda è ora quello di estendere l’utilizzo di questa corsia preferenziale a una platea sempre più ampia di cittadini.

La Direzione Strategica della ASL AL ha sottolineato l’importanza della riattivazione: “La tecnologia ha valore solo quando migliora concretamente la vita delle persone”. La Direzione spiega che “con il sistema ZeroCoda all’Ospedale di Casale Monferrato vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il tempo dei nostri pazienti è prezioso”. Affrontare un prelievo, infatti, molto spesso comporta “ansia, sveglie anticipate e incastri complicati con il lavoro o con la cura della famiglia”.

Questo servizio, prosegue la Direzione, “nasce per eliminare il peso dell’attesa e per accogliere i cittadini in un ambiente più sereno, sicuro e ordinato”. A fronte dei primi risultati, l’ottimismo è evidente: “Siamo felici che i primi dati ci parlino già di 15 accessi quotidiani prenotati digitalmente, e siamo certi che, vedendone i vantaggi pratici, sempre più casalesi sceglieranno questa modalità”. Infine, un ringraziamento agli addetti ai lavori: “Ringraziamo il personale sanitario per la disponibilità con cui ha accompagnato questo cambiamento organizzativo”.

Guida pratica in tre passi per utilizzare ZeroCoda

Usufruire del servizio è estremamente semplice e intuitivo. Ecco come completare la procedura in tre mosse:

La Prenotazione Online: È sufficiente collegarsi comodamente da casa al sito internet https://prenota.zerocoda.it/. Da qui, bisogna selezionare il servizio “Prelievi” presso l’Ospedale di Casale Monferrato. Il sistema permette di scegliere la fascia oraria preferita tra quelle disponibili, assegnando un orario preciso e un codice identificativo.

È sufficiente collegarsi comodamente da casa al sito internet https://prenota.zerocoda.it/. Da qui, bisogna selezionare il servizio “Prelievi” presso l’Ospedale di Casale Monferrato. Il sistema permette di scegliere la fascia oraria preferita tra quelle disponibili, assegnando un orario preciso e un codice identificativo. L’Arrivo in Ospedale: Il giorno dell’esame non è più necessario arrivare in anticipo (le cosiddette “corse all’alba”) per prendere il numero. Basterà presentarsi al presidio ospedaliero a ridosso dell’orario stabilito durante la prenotazione.

Il giorno dell’esame non è più necessario arrivare in anticipo (le cosiddette “corse all’alba”) per prendere il numero. Basterà presentarsi al presidio ospedaliero a ridosso dell’orario stabilito durante la prenotazione. La Chiamata Diretta: Zero attese extra in struttura. I monitor presenti chiameranno il codice assegnato nel momento esatto dell’orario stabilito. Il paziente potrà così accedere direttamente al box prelievi, completando la procedura in pochissimi minuti.