Il primo fine settimana di luglio accende l’estate nella provincia di Alessandria con un ricchissimo calendario di appuntamenti enogastronomici e musicali. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, numerosi borghi del territorio si animeranno grazie all’impegno delle Pro Loco e delle associazioni locali, offrendo a cittadini e visitatori un viaggio tra i sapori tipici della tradizione, musica dal vivo, intrattenimento e momenti di grande convivialità all’aria aperta.

Gli eventi da venerdì a domenica

Per chi cerca appuntamenti in grado di animare l’intero fine settimana, l’offerta sul territorio è particolarmente ricca:

Borgoratto Alessandrino: da venerdì 3 a domenica 5 luglio, piazza Roma ospiterà la “Sagra degli Gnocchi”. Le prime due serate saranno animate dal dj set del Farinelli Group, mentre la domenica si chiuderà con il concerto dell’Hollywood Show.

da venerdì 3 a domenica 5 luglio, piazza Roma ospiterà la “Sagra degli Gnocchi”. Le prime due serate saranno animate dal dj set del Farinelli Group, mentre la domenica si chiuderà con il concerto dell’Hollywood Show. Mirabello Monferrato: la rassegna “Folk è bello” si svolgerà dal 3 al 5 luglio proponendo stand gastronomici a base di antipasti, agnolotti, salamini, hamburger e torta di nocciole. In piazza Libertà si esibiranno Roby Circus Art e The Legendary Kid Combo (venerdì), seguiti da danza acrobatica e Bistrò Dalfin (sabato) e dal Clan Banlieue (domenica).

la rassegna “Folk è bello” si svolgerà dal 3 al 5 luglio proponendo stand gastronomici a base di antipasti, agnolotti, salamini, hamburger e torta di nocciole. In piazza Libertà si esibiranno Roby Circus Art e The Legendary Kid Combo (venerdì), seguiti da danza acrobatica e Bistrò Dalfin (sabato) e dal Clan Banlieue (domenica). Borgo San Martino: tornano le “Summer Nights”, tre serate all’insegna di cibo e musica dal 3 al 5 luglio. Il programma prevede il format Circovino, l’orchestra Luca Panama e la terza edizione della Color Run.

Tradizione in tavola: le sagre tra venerdì e sabato

Il fine settimana celebra anche la pasta fresca artigianale con un appuntamento storico:

San Cristoforo: venerdì 3 e sabato 4 luglio andrà in scena la 38ª edizione della “Sagra degli Anlöti föci a man”. L’evento si terrà presso il Centro sportivo comunale, con possibilità di cenare dalle 19.00 alle 23.00. L’intrattenimento musicale sarà affidato all’Orchestra Macho il venerdì, e al duo Enrico Cremon e Dina Manfred per il sabato.

Gli appuntamenti del weekend: 4 e 5 luglio

Tra raduni e specialità tipiche, il sabato e la domenica offrono diverse alternative per gli amanti della buona tavola:

Ponzone: il 4 e 5 luglio si terrà il “Weekend a Ponzone”, che coincide con il 19° Raduno delle Pro loco. Ben otto associazioni del territorio proporranno le rispettive specialità. Sabato le cene inizieranno alle 18.00 (fino a mezzanotte), mentre domenica l’apertura è prevista già alle 10.00. Le vie del paese ospiteranno dei mercatini e la musica sarà curata da Alu Dj (sabato) e The Dugongos (domenica).

il 4 e 5 luglio si terrà il “Weekend a Ponzone”, che coincide con il 19° Raduno delle Pro loco. Ben otto associazioni del territorio proporranno le rispettive specialità. Sabato le cene inizieranno alle 18.00 (fino a mezzanotte), mentre domenica l’apertura è prevista già alle 10.00. Le vie del paese ospiteranno dei mercatini e la musica sarà curata da Alu Dj (sabato) e The Dugongos (domenica). Piovera: il 4 e il 5 luglio, a partire dalle ore 19.30, il servizio ristoro accoglierà i visitatori per la “Sagra delle guanciotte brasate”, servite insieme ad altri piatti tipici della cucina piemontese.

il 4 e il 5 luglio, a partire dalle ore 19.30, il servizio ristoro accoglierà i visitatori per la “Sagra delle guanciotte brasate”, servite insieme ad altri piatti tipici della cucina piemontese. Orsara Bormida: la locale Pro loco organizza per il 4 e 5 luglio la 14ª “Sagra delle Lasagne”. Il menù spazierà dalle classiche varianti al ragù e al pesto, fino a versioni ai formaggi, alle verdure e vegane. Oltre a un mercatino di prodotti tipici, l’evento prevede la musica di Dj Sir William (sabato) e Dr Who (domenica), con l’apertura straordinaria del Museo Etnografico della Civiltà contadina la domenica dalle 17.00 alle 21.00.

Le feste sotto le stelle

Molti comuni concentreranno i festeggiamenti per celebrare l’inizio dell’estate in un’unica, intensa giornata:

Silvano d’Orba: la Pro loco ha organizzato per sabato 4 luglio la “Serata sotto le stelle” in piazza Cesare Battisti. A partire dalle 19.00, un percorso del gusto proporrà mandilli con pesto, baccalà pastellato e altre prelibatezze locali, il tutto accompagnato dalla musica del Graziella Group.

la Pro loco ha organizzato per sabato 4 luglio la “Serata sotto le stelle” in piazza Cesare Battisti. A partire dalle 19.00, un percorso del gusto proporrà mandilli con pesto, baccalà pastellato e altre prelibatezze locali, il tutto accompagnato dalla musica del Graziella Group. Rivalta Bormida: sabato 4 luglio, presso il fosso del pallone, la solidarietà incontra il gusto con “Paella sotto le stelle”. Il menù offrirà tapas mixtas, paella alla valenciana, crema catalana e sangria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una nuova area giochi. La colonna sonora sarà a cura di Gianni Sensitiva Dj. È richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 3 luglio (ai numeri 3319634468 e 3292455420).

sabato 4 luglio, presso il fosso del pallone, la solidarietà incontra il gusto con “Paella sotto le stelle”. Il menù offrirà tapas mixtas, paella alla valenciana, crema catalana e sangria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una nuova area giochi. La colonna sonora sarà a cura di Gianni Sensitiva Dj. È richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 3 luglio (ai numeri 3319634468 e 3292455420). Casalnoceto: la Pro loco darà il via alla “Festa della Birra” nel cortile delle scuole sabato 4 luglio. Birra a volontà, hamburger, panini con la salamella e patatine fritte faranno da cornice al concerto live della band Appaloosa.

la Pro loco darà il via alla “Festa della Birra” nel cortile delle scuole sabato 4 luglio. Birra a volontà, hamburger, panini con la salamella e patatine fritte faranno da cornice al concerto live della band Appaloosa. Montacuto: domenica 5 luglio, la frazione Giarolo ospiterà l’evento “Una valle in festa”, un’occasione perfetta per gustare buon cibo, passeggiare tra gli stand degli hobbisti e divertirsi in compagnia.