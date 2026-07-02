Il primo fine settimana di luglio accende l’estate nella provincia di Alessandria con un ricchissimo calendario di appuntamenti enogastronomici e musicali. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, numerosi borghi del territorio si animeranno grazie all’impegno delle Pro Loco e delle associazioni locali, offrendo a cittadini e visitatori un viaggio tra i sapori tipici della tradizione, musica dal vivo, intrattenimento e momenti di grande convivialità all’aria aperta.
Gli eventi da venerdì a domenica
Per chi cerca appuntamenti in grado di animare l’intero fine settimana, l’offerta sul territorio è particolarmente ricca:
- Borgoratto Alessandrino: da venerdì 3 a domenica 5 luglio, piazza Roma ospiterà la “Sagra degli Gnocchi”. Le prime due serate saranno animate dal dj set del Farinelli Group, mentre la domenica si chiuderà con il concerto dell’Hollywood Show.
- Mirabello Monferrato: la rassegna “Folk è bello” si svolgerà dal 3 al 5 luglio proponendo stand gastronomici a base di antipasti, agnolotti, salamini, hamburger e torta di nocciole. In piazza Libertà si esibiranno Roby Circus Art e The Legendary Kid Combo (venerdì), seguiti da danza acrobatica e Bistrò Dalfin (sabato) e dal Clan Banlieue (domenica).
- Borgo San Martino: tornano le “Summer Nights”, tre serate all’insegna di cibo e musica dal 3 al 5 luglio. Il programma prevede il format Circovino, l’orchestra Luca Panama e la terza edizione della Color Run.
Tradizione in tavola: le sagre tra venerdì e sabato
Il fine settimana celebra anche la pasta fresca artigianale con un appuntamento storico:
- San Cristoforo: venerdì 3 e sabato 4 luglio andrà in scena la 38ª edizione della “Sagra degli Anlöti föci a man”. L’evento si terrà presso il Centro sportivo comunale, con possibilità di cenare dalle 19.00 alle 23.00. L’intrattenimento musicale sarà affidato all’Orchestra Macho il venerdì, e al duo Enrico Cremon e Dina Manfred per il sabato.
Gli appuntamenti del weekend: 4 e 5 luglio
Tra raduni e specialità tipiche, il sabato e la domenica offrono diverse alternative per gli amanti della buona tavola:
- Ponzone: il 4 e 5 luglio si terrà il “Weekend a Ponzone”, che coincide con il 19° Raduno delle Pro loco. Ben otto associazioni del territorio proporranno le rispettive specialità. Sabato le cene inizieranno alle 18.00 (fino a mezzanotte), mentre domenica l’apertura è prevista già alle 10.00. Le vie del paese ospiteranno dei mercatini e la musica sarà curata da Alu Dj (sabato) e The Dugongos (domenica).
- Piovera: il 4 e il 5 luglio, a partire dalle ore 19.30, il servizio ristoro accoglierà i visitatori per la “Sagra delle guanciotte brasate”, servite insieme ad altri piatti tipici della cucina piemontese.
- Orsara Bormida: la locale Pro loco organizza per il 4 e 5 luglio la 14ª “Sagra delle Lasagne”. Il menù spazierà dalle classiche varianti al ragù e al pesto, fino a versioni ai formaggi, alle verdure e vegane. Oltre a un mercatino di prodotti tipici, l’evento prevede la musica di Dj Sir William (sabato) e Dr Who (domenica), con l’apertura straordinaria del Museo Etnografico della Civiltà contadina la domenica dalle 17.00 alle 21.00.
Le feste sotto le stelle
Molti comuni concentreranno i festeggiamenti per celebrare l’inizio dell’estate in un’unica, intensa giornata:
- Silvano d’Orba: la Pro loco ha organizzato per sabato 4 luglio la “Serata sotto le stelle” in piazza Cesare Battisti. A partire dalle 19.00, un percorso del gusto proporrà mandilli con pesto, baccalà pastellato e altre prelibatezze locali, il tutto accompagnato dalla musica del Graziella Group.
- Rivalta Bormida: sabato 4 luglio, presso il fosso del pallone, la solidarietà incontra il gusto con “Paella sotto le stelle”. Il menù offrirà tapas mixtas, paella alla valenciana, crema catalana e sangria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una nuova area giochi. La colonna sonora sarà a cura di Gianni Sensitiva Dj. È richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 3 luglio (ai numeri 3319634468 e 3292455420).
- Casalnoceto: la Pro loco darà il via alla “Festa della Birra” nel cortile delle scuole sabato 4 luglio. Birra a volontà, hamburger, panini con la salamella e patatine fritte faranno da cornice al concerto live della band Appaloosa.
- Montacuto: domenica 5 luglio, la frazione Giarolo ospiterà l’evento “Una valle in festa”, un’occasione perfetta per gustare buon cibo, passeggiare tra gli stand degli hobbisti e divertirsi in compagnia.