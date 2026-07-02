L’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) si prepara a formare nuove figure da inserire attivamente nelle strutture sanitarie e assistenziali del territorio. Per supportare questa importante iniziativa sociale, la Giunta Comunale di Tortona ha deliberato la concessione del proprio patrocinio gratuito e l’utilizzo degli spazi della Sala G. Romita. Il corso di formazione si terrà nel mese di ottobre 2026 e preparerà i partecipanti a prestare servizio negli ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali della zona.

Il servizio nelle strutture del territorio

La formazione di nuovi volontari rappresenta un passo fondamentale per garantire un supporto continuo ai pazienti e agli ospiti delle strutture mediche. Una volta concluso il percorso didattico, le nuove risorse operative dell’A.V.O. andranno infatti a operare in diverse realtà strategiche:

Gli ospedali cittadini di Tortona e di Novi Ligure.

Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) situate all’interno del comune di Tortona.

Le strutture di assistenza presenti nei paesi limitrofi.

Il calendario delle lezioni

Le attività di preparazione per i futuri volontari si articoleranno in tre appuntamenti specifici, ospitati all’interno della Sala G. Romita. Il calendario del corso prevede le seguenti giornate:

3 ottobre 2026.

10 ottobre 2026.

17 ottobre 2026.

Tutti gli incontri formativi si svolgeranno durante la fascia mattutina, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Il supporto dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione di Tortona ha accolto con favore la richiesta presentata dall’associazione, riconoscendo all’iniziativa una forte vocazione di pubblico interesse e una chiara utilità sociale. Soddisfacendo i criteri necessari per la promozione culturale e l’aggregazione, la Giunta ha accordato il patrocinio non oneroso.

Questo provvedimento rappresenta una manifestazione di apprezzamento da parte della Città verso quelle attività capaci di apportare un contributo significativo a vantaggio della comunità locale. Oltre all’assegnazione a titolo gratuito della sala per lo svolgimento delle lezioni, il riconoscimento consentirà all’A.V.O. di apporre lo stemma cittadino su tutte le comunicazioni (sia cartacee che web) relative all’iniziativa, accompagnato dalla dicitura ufficiale “con il patrocinio della Città di Tortona”.