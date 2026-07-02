Domenica 5 luglio 2026, a partire dalle ore 11:00, la Frazione Giarolo di Montacuto (AL) ospiterà la manifestazione “Una Valle in Festa”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Montacuto, trasformerà il borgo in una vetrina dedicata alle eccellenze del territorio, tra artigianato, prodotti tipici e momenti di svago per tutta la famiglia.
Un programma tra gusto e intrattenimento
La giornata offrirà ai visitatori la possibilità di passeggiare tra gli stand di hobbisti e produttori locali, immergendosi in un’atmosfera conviviale e genuina. L’offerta enogastronomica sarà curata da diverse realtà del territorio:
- Pro loco Sanse
- Il barino Vediamoci a Gremiasco
- Ristorante Montecarlo di G. Cuniolo
- Birrificio di Montegioco
- La Capramica
Attività per i più piccoli e relax
Il pomeriggio sarà dedicato in modo particolare ai bambini, grazie all’intrattenimento curato dall’Associazione Talea APS e da Silverado Ranch. Per chi volesse trascorrere una giornata di totale relax, sarà inoltre possibile usufruire della piscina “A un passo dal cielo”, che rimarrà aperta per tutta la giornata.
Informazioni utili
Per ulteriori dettagli sull’evento o per mettersi in contatto con l’organizzazione, è possibile utilizzare i seguenti canali:
- WhatsApp: 349-1312853
- Email: montacuto.proloco@gmail.com
- Instagram: proloco.montacuto
- Facebook: Nuova Pro loco Montacuto Aps
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Montacuto.