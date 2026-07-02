Domenica 5 luglio 2026, a partire dalle ore 11:00, la Frazione Giarolo di Montacuto (AL) ospiterà la manifestazione “Una Valle in Festa”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Montacuto, trasformerà il borgo in una vetrina dedicata alle eccellenze del territorio, tra artigianato, prodotti tipici e momenti di svago per tutta la famiglia.

Un programma tra gusto e intrattenimento

La giornata offrirà ai visitatori la possibilità di passeggiare tra gli stand di hobbisti e produttori locali, immergendosi in un’atmosfera conviviale e genuina. L’offerta enogastronomica sarà curata da diverse realtà del territorio:

Pro loco Sanse

Il barino Vediamoci a Gremiasco

Ristorante Montecarlo di G. Cuniolo

Birrificio di Montegioco

La Capramica

Attività per i più piccoli e relax

Il pomeriggio sarà dedicato in modo particolare ai bambini, grazie all’intrattenimento curato dall’Associazione Talea APS e da Silverado Ranch. Per chi volesse trascorrere una giornata di totale relax, sarà inoltre possibile usufruire della piscina “A un passo dal cielo”, che rimarrà aperta per tutta la giornata.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sull’evento o per mettersi in contatto con l’organizzazione, è possibile utilizzare i seguenti canali:

WhatsApp: 349-1312853

349-1312853 Email: montacuto.proloco@gmail.com

montacuto.proloco@gmail.com Instagram: proloco.montacuto

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L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Montacuto.