Prosegue all’insegna delle risate l’estate di Diano Marina. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, il suggestivo Molo delle Tartarughe ospiterà il secondo attesissimo appuntamento della rassegna “Diano Comic Show”, dedicata agli spettacoli comici dal vivo e al teatro. Protagonista assoluto della serata sarà il noto cabarettista Max Pisu, pronto a intrattenere il pubblico con la sua inconfondibile ironia in un evento a ingresso completamente gratuito.

Una serata di teatro e comicità

La kermesse “Diano Comic Show” entra nel vivo portando sul palcoscenico cittadino uno dei volti più apprezzati del panorama comico nazionale. L’esibizione di Max Pisu rappresenta il secondo appuntamento del cartellone dedicato agli spettacoli dal vivo, offrendo a cittadini e turisti un’occasione di svago e intrattenimento puro.

Per partecipare alla serata è importante tenere a mente le seguenti informazioni organizzative:

Data: Venerdì 17 luglio 2026.

Venerdì 17 luglio 2026. Luogo dell’evento: Molo delle Tartarughe, Diano Marina.

Molo delle Tartarughe, Diano Marina. Inizio spettacolo: L’esibizione prenderà il via alle ore 21:30.

L’esibizione prenderà il via alle ore 21:30. Apertura accessi: L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20:30 e proseguirà fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di partecipazione

La partecipazione allo spettacolo teatrale e comico prevede l’ingresso libero. Considerata la natura dell’evento e la formula dell’accesso consentito solo fino a esaurimento posti, si consiglia al pubblico di arrivare in prossimità del Molo delle Tartarughe in concomitanza con l’apertura delle porte, prevista esattamente un’ora prima dell’inizio dello show, per garantirsi la migliore visuale e godersi comodamente l’esibizione.