Domenica 19 luglio 2026, alle ore 21:30, lo straordinario scenario dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento della Sanremo Summer Symphony 2026. Protagonista assoluta della serata sarà Ana Carla Maza, una delle violoncelliste più apprezzate della scena internazionale, che si esibirà in un concerto esclusivo capace di fondere energia latina, eleganza classica e sonorità contemporanee.

Un viaggio musicale tra jazz e ritmi mediterranei

Il concerto, intitolato “Alamar Symphonic Concert”, si preannuncia come un viaggio musicale estremamente coinvolgente e ricco di emozioni. Gli spettatori saranno guidati attraverso un repertorio che spazia tra differenti generi e influenze culturali, mettendo in luce la versatilità e il talento dell’artista.

Le sonorità della serata spazieranno tra:

Jazz contemporaneo.

Musica tradizionale cubana.

Eleganza della musica classica.

Trascinanti ritmi mediterranei.

L’Orchestra Sinfonica e la direzione magistrale

Ad accompagnare la celebre violoncellista sul palco ci sarà l’eccellenza dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. La direzione del prestigioso ensemble musicale per questa speciale occasione estiva sarà affidata al Direttore Jan Talich.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla programmazione della rassegna e per l’acquisto dei biglietti per la serata, sono disponibili le piattaforme web ufficiali della manifestazione: [www.sanremosummersymphony.com](https://www.sanremosummersymphony.com) e www.sinfonicasanremo.it .