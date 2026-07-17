Sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:00, la Scuola di Rigoroso ospiterà l’incontro culturale “Da Poggi al LULP”, un appuntamento dedicato ai 150 anni di ricerca archeologica a Libarna. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Giovanni Ponta – Rigoroso e dal progetto LULP (Libarna Urban Landscape Project), in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, offrirà al pubblico un viaggio tra indagini, metodologie di scavo e importanti reperti.

Il programma degli interventi e le ricerche sul campo

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti del settore che illustreranno i risultati e le metodologie applicate sul sito archeologico:

Melania Cazzulo (archeologa): Presenterà l’intervento “10 anni di LULP: dalle indagini non invasive allo scavo” (eseguito su concessione del Ministero della Cultura). Il progetto si pone come scopo lo studio della vita quotidiana e delle abitazioni private in una zona di confine.

Presenterà l’intervento “10 anni di LULP: dalle indagini non invasive allo scavo” (eseguito su concessione del Ministero della Cultura). Il progetto si pone come scopo lo studio della vita quotidiana e delle abitazioni private in una zona di confine. Alexis Christensen (Associate Director del progetto e Prof. of Classical Languages and Archaeology): Terrà una relazione su “Metodologia e organizzazione dello scavo: le strutture messe in luce”.

Terrà una relazione su “Metodologia e organizzazione dello scavo: le strutture messe in luce”. Katherine Huntley (Director del progetto e Prof.ssa di Ancient History and Archaeology): Approfondirà il tema relativo ai “Reperti notevoli dagli scavi”.