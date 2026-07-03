Torna per la sua quinta edizione la Sanremo Summer Symphony, la rassegna che ogni estate trasforma l’Auditorium Franco Alfano in uno dei palcoscenici più affascinanti del ponente ligure. Dal 5 luglio al 21 agosto 2026 si alterneranno sul palco artisti di fama internazionale e produzioni originali: Goran Bregović, Kurt Elling, Ana Carla Maza, Raiz, Filippo Graziani e Paola Turci, oltre all’omaggio a Whitney Houston con Belinda Davids, al concerto-spettacolo dedicato a Lucio Dalla “Tra il mare e le stelle” e al tributo ai Queen “Break Free – Long Live The Queen”.

Nove serate tra emozioni, contaminazioni musicali e grandi interpreti che anche quest’estate celebreranno Sanremo come “Città della Musica” dal vivo e di qualità.

La rassegna musicale anche quest’anno è frutto della collaborazione tra il Comune di Sanremo, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, gli operatori del turismo e le realtà culturali del territorio.

L’assessore al Turismo Alessandro Sindoni commenta: “La Sanremo Summer Symphony si conferma uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica estiva. Anche per la stagione 2026 viene proposto un calendario capace di far dialogare la grande tradizione sinfonica con i linguaggi della musica contemporanea, del pop e del jazz. Questa rassegna si offre come un vero e proprio motore di attrazione per i turisti, che possono scegliere Sanremo anche per la qualità dei suoi eventi. Portare la grande musica sotto le stelle della nostra città significa regalare emozioni uniche e valorizzare, ancora una volta, il brand di Sanremo”.

L’assessore alla Cultura Enza Dedali con delega alla Sinfonica aggiunge: “La nuova stagione della Sanremo Summer Symphony conferma la Fondazione Orchestra Sinfonica come una delle istituzioni più vive e propositive del panorama nazionale. Offrire al pubblico produzioni inedite e crossover significa rendere la grande musica accessibile a tutti, valorizzando il nostro patrimonio artistico attraverso la bellezza del suono. È un invito a vivere la cultura come momento di emozione e condivisione per cittadini e turisti”.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo racconta: “La Sanremo Summer Symphony rappresenta per noi un laboratorio artistico straordinario. Ogni estate incontriamo linguaggi diversi, li accogliamo e li rileggiamo attraverso la nostra identità. Quest’anno abbiamo svelato la stagione estiva per la prima volta alla vigilia del Festival di Sanremo: un segnale forte, frutto di una crescita importante e di un lavoro intenso che ha coinvolto tutti i comparti della Fondazione. Ora che ci avviciniamo alla data di inizio della rassegna non vediamo l’ora di condividere con il pubblico il frutto di tanto lavoro di ricerca che ha dato vita ad incontri e scambi artistici di grandissima qualità”.

L’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo conclude: “Anche quest’anno desidero rivolgere i miei complimenti al nostro direttore artistico, il M° Giancarlo De Lorenzo, per aver costruito una stagione estiva di altissimo profilo, capace di coniugare qualità artistica, apertura a linguaggi musicali differenti e grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Un cartellone che valorizza pienamente il talento e la versatilità della nostra Orchestra, protagonista di produzioni originali e di prestigiose collaborazioni. Dalla canzone d’autore al jazz, dal pop internazionale alla grande tradizione sinfonica, il calendario estivo offrirà al pubblico un percorso ricco di emozioni e occasioni di scoperta, confermando il ruolo della Fondazione come punto di riferimento culturale per il territorio”.

Tutti i concerti, ad eccezione dell’evento inaugurale, si terranno alle ore 21.30 nell’Auditorium Franco Alfano. Un autentico gioiello affacciato sul mare e immerso nel verde del Parco Marsaglia, che negli ultimi anni è tornato a essere uno dei luoghi simbolo dell’estate culturale sanremese. Un percorso di valorizzazione avviato proprio dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’estate del 2021 e oggi riconosciuto e apprezzato sia dal pubblico sia dagli artisti ospiti.

Il programma completo della Sanremo Summer Symphony 2026 è disponibile su www.sanremosummersymphony.com. La stagione prenderà il via sabato 5 luglio, a Pian di Nave, con l’attesissimo concerto gratuito di Goran Bregović, primo appuntamento di un’estate ricca di grandi protagonisti e produzioni originali.

“Un grande concerto gratuito offerto alla città, realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo” – sottolinea il M° Giancarlo De Lorenzo – “che si inserisce in una collaborazione più ampia con l’artista internazionale, che ha scelto la nostra Orchestra per due tappe particolarmente significative del suo tour estivo: il concerto del 5 luglio a Sanremo e quello dell’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un progetto sinfonico originale e in prima assoluta, The Belly Button of the World, in cui la nostra orchestra e il coro si uniranno alla sua storica Wedding and Funeral Orchestra, dando vita a un impatto sonoro ancora più potente e coinvolgente, capace di trasformare il concerto in una grande festa senza confini”.

CALENDARIO SANREMO SUMMER SYMPHONY

domenica5 luglioore 21.30

Pian di Naveposti in piedi CONCERTO SPETTACOLO GRATUITO Goran Bregovic – The Belly Button of The Worldcon l’Orchestra per Matrimoni e Funerali e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Danilo Rossi

Goran Bregovic, compositore e musicista di fama internazionale, Premio Tenco alla carriera, tra le figure più iconiche della scena balcanica e mondiale, aprirà la quinta edizione della Sanremo Summer Symphony con un concerto speciale che eccezionalmente si svolgerà a Pian di Nave.

In “The Belly Button of The World” Bregović ha riassunto la sua idea di convivenza nel mondo. Lo dice un figlio di Sarajevo, città prima romana, poi bizantina, per secoli ottomana, diventata austro-ungarica, jugoslava e infine bosniaca, abitata da ebrei, musulmani, cristiani ortodossi e cattolici. Una Gerusalemme d’Europa a poche ore d’auto dal confine italiano, contesa e dilaniata dalle guerre in ogni epoca, che viene raccontata in un concerto per violino e orchestra sinfonica. La prova vivente e musicale del fatto che ascoltarsi l’un l’altro è più che mai possibile.

Dopo il debutto a Sanremo, Goran Bregovic, la sua Orchestra per Matrimoni e Funerali e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibiranno l’8 luglio a Roma nella suggestiva Cavea all’aperto, dell’Auditorium Parco della Musica, intitolata al grande Maestro Luciano Berio.

sabato11 luglio ore 21.30 Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Angelo Valori

Due volte vincitore di GRAMMY Award e sedici volte nominato, Kurt Elling è universalmente riconosciuto come una delle voci più autorevoli del jazz contemporaneo. Definito dal New York Times “the standout male jazz vocalist of our time” e dal Guardian “a kind of Sinatra with superpowers”, l’artista di Chicago ha ridefinito le possibilità espressive del vocal jazz grazie a un timbro ricco e inconfondibile, a un uso personalissimo del vocalese e a una scrittura lirica colta e visionaria. In oltre venticinque anni di carriera ha collezionato riconoscimenti internazionali – dai Prix du Jazz Vocal francesi agli Echo Awards tedeschi, fino ai Dutch Edison Awards – collaborando con giganti come Branford Marsalis e Danilo Pérez ed esibendosi con orchestre di primo piano quali la New York Philharmonic e la BBC Concert Symphony Orchestra. Nel 2024 ha conquistato anche Broadway interpretando Hermes nel musical pluripremiato Hadestown, confermando una versatilità rarissima tra jazz e teatro musicale.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/11-luglio-kurt-elling-meets-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

domenica19 luglio ore 21.30 Ana Carla Maza – Alamar Symphonic Concertcon l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Tra le compositrici e violoncelliste più sorprendenti della nuova scena internazionale, Ana Carla Maza – non ancora trentenne – ha già portato la sua musica sui palcoscenici di prestigiose orchestre europee come la Geneva Camerata, la South Bohemian Philharmonic, l’Orquestra Jove de Mallorca e la Liepaja Symphony Orchestra. Con il violoncello protagonista assoluto, intreccia son cubano, tango, bossa nova e ritmi afro-cubani con la ricchezza armonica della tradizione classica, dando vita a un linguaggio originale e potente. La versione orchestrale del progetto Alamar ridefinisce il dialogo tra jazz latino e sinfonismo in una dimensione internazionale: non un semplice concerto, ma una vera partnership creativa in cui l’orchestra è chiamata a superare i ruoli tradizionali, entrando in uno scambio dinamico e coinvolgente.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/19-luglio-ana-carla-maza-alamar-symponic-concert/

venerdì24 luglio ore 21.30 Raiz con l’Orchestra Sinfonica di Sanremodirettore M° Vincenzo Campagnoli

Inconfondibile voce degli Almamegretta e interprete tra i più intensi della scena italiana, Raiz è un artista che ha saputo unire radici mediterranee, world music ed elettronica in uno stile personalissimo. Negli anni ha portato avanti vari progetti personali e numerose collaborazioni (dai Massive Attack a Fausto Mesolella a Lucariello, autori insieme di “Aria”, brano simbolo della stagione finale della serie televisiva Gomorra). Negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in vari film (Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, Mixed by Erri di Sidney Sibilia ed Io sono Rosa Ricci) e fiction (I Bastardi di Pizzofalcone e la serie Mare Fuori dove interpreta il ruolo di don Salvatore Ricci).Accompagnato in scena, anche questa volta, dai Radicanto e per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà un percorso musicale che esalta le contaminazioni culturali tra la canzone napoletana e la scena internazionale.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/24-luglio-raiz-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

mercoledì29 luglio ore 21.30 Filippo Graziani con l’Orchestra Sinfonica di Sanremodirettore M° Marco Bellasi

Filippo Graziani rende omaggio all’eredità artistica del padre Ivan Graziani, figura centrale della canzone d’autore italiana. Un progetto che unisce memoria e attualità, le canzoni che hanno segnato un’epoca rivivono in una nuova veste sinfonica, celebrando un repertorio che continua a parlare a generazioni diverse.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/29-luglio-filippo-graziani-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

lunedì10 agosto ore 21.30 “Indimenticabile Whitney” con Belinda Davids e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Roberto Molinelli

Un omaggio emozionante a Whitney Houston, icona assoluta del pop e del soul, la cui voce ha segnato intere generazioni. A interpretare questo repertorio immortale è Belinda Davids, artista di straordinaria potenza vocale e carisma scenico, capace di restituire con eleganza e intensità l’anima delle grandi hit. Sul podio il M° Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti sinfonici, che donano nuova profondità e luce a brani senza tempo come I Will Always Love You, One Moment in Time, I Wanna Dance with Somebody e So Emotional. Un viaggio attraverso tutta la carriera della Houston, tra ballate indimenticabili ed esplosioni di energia, in cui ogni canzone diventa racconto, memoria e celebrazione di un talento unico che continua a vivere nel cuore del pubblico.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/10-agosto-belinda-davids-indimenticabile-whitney-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

giovedì13 agosto ore 21.30 PRIMA ASSOLUTA“Tra il mare e le stelle”un concerto liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalladirettore M° Giancarlo De LorenzoTesti di Davide Mancini e Marco AlemannoRegia di Marco Alemanno

Un concerto-spettacolo liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla. Un omaggio raffinato e poetico all’universo del grande cantautore, interpretato dalle voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli. I testi sono curati e interpretati dall’attore Davide Mancini e Marco Alemanno. Quest’ultimo impegnato anche nella regia del concerto. A dare una veste sinfonica inedita ai grandi successi di Dalla, gli arrangiamenti del M° Valter Sivilotti. Alla direzione del concerto il M° Giancarlo De Lorenzo.Il progetto è impreziosito da un elemento di straordinario valore artistico: il manifesto utilizza un ritratto d’autore – e scatto rimasto fino ad oggi inedito – firmato da Renzo Chiesa.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/13-agosto-tra-il-mare-e-le-stelle-un-concerto-liberamente-ispirato-alla-vita-di-lucio-dalla/

martedì18 agosto ore 21.30 Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremoe la partecipazione di Gino Castaldodirettore M° Valter Sivilotti

Un concerto capace di unire musica e racconto. Paola Turci, tra le voci più autorevoli e sensibili della canzone italiana, ripercorrerà, in una raffinata veste sinfonica, i brani più significativi del proprio repertorio e quello di voci femminili che hanno segnato la storia con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste.A impreziosire la serata la partecipazione di Gino Castaldo, tra i più importanti giornalisti e critici musicali italiani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole, memoria e canzoni.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/18-agosto-paola-turci-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

venerdì21 agosto ore 21.30 Break Free – LONG LIVE THE QUEENcon l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Ernesto Colombo

Break Free è tra le più autorevoli tribute show internazionali dedicati ai Queen. In un periodo in cui ricorre l’anniversario legato alla figura di Freddie Mercury e all’eredità della band britannica, lo spettacolo celebra uno dei repertori più iconici della storia del rock.L’incontro con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo amplificherà la potenza di brani immortali come vere e proprie suite sinfoniche, in una serata che si preannuncia spettacolare!

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/21-agosto-break-free-long-live-the-queen-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo

BIGLIETTERIA

I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti:

Sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per i concerti della stagione estiva fino al 21 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì presso il chiosco di piazza Colombo a Sanremo e ogni Martedì e Giovedì presso gli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in Corso Cavallotti, 51 – Primo Piano Villa Zirio.

Il giorno di ogni concerto la biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, con ingresso da via Roccasterone, 2 sarà aperta a partire dalle ore 20:00.

MUSICA NEI BORGHI 2026

Torna la rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo nei borghi del ponente ligure con un omaggio a Lucio Dalla e un concerto dedicato al “fuoco del Settecento”

Il 22 luglio partirà la quinta edizione di “Musica nei Borghi”. Una rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo con l’obiettivo di unire la bellezza della musica e la bellezza del territorio. Concerti serali che si svolgono in affascinanti luoghi e borghi del Ponente ligure.

Dopo le ultimi edizioni dedicate allo straordinario Domenico Modugno, la Fondazione per questa edizione proporrà una nuova produzione dedicata ad un altro grande della musica italiana d’autore: Lucio Dalla.

“Qui dove il mare luccica”, un omaggio raffinato e poetico all’universo musicale e poetico di Lucio Dalla, interpretato dalle voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli, farà tappa in otto località del ponente ligure:

22 luglio ore 21.30 Torre Paponi (Sagrato Chiesa di Torre Paponi)

25 luglio ore 21.30 Arma di Taggia (Sagrato della Chiesa dei S.S. Giuseppe e Antonio)

26 luglio ore 21.00 Imperia – Monte Calvario (Santuario del Monte Calvario Imperia)

27 luglio ore 21.30 Badalucco (Piazza Marconi)

14 agosto ore 21.30 Baiardo (Chiesa vecchia di S.Nicolò)

23 agosto ore 21.30 Santo Stefano (Piazza Scovazzi)

24 agosto ore 21.30 Cipressa (sagrato Chiesa Nostra Signora della Visitazione)

25 agosto ore 21.30 Ceriana (Piazza Marconi)

Dalla musica d’autore a quella barocca, “Musica nei Borghi” proporrà tre date speciali con il soprano Albertina Del Bo con il concerto “Il fuoco del Settecento”:

28 agosto ore 21.00 Vallecrosia (Chiesa S.Rocco)

29 agosto ore 21.00 Pieve di Teco (Chiostro degli Agostiniani)

30 agosto ore 11.00 Monte Bignone

Tutti i concerti di “Musica nei Borghi” sono a ingresso gratuito.

I PARTNER

Per il terzo anno Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo sarà partner della Sanremo Summer Symphony, rendendo più confortevole al pubblico assistere agli eventi dell’Alfano allestendo l’auditorium con comodi cuscini. Natuzzi, è un’azienda leader nel settore dell’arredamento – conosciuta in tutto il mondo come una vera eccellenza italiana – forte di una rete distributiva invidiabile, Divani & Divani è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 70 negozi. A Sanremo, lo showroom ha aperto nel marzo del 1994. Due anni fa l’inizio della nuova gestione della “Emme Design” di Giulio Mascarello e Andrea Massaro che ha dato nuova vitalità ad una storia trentennale, distinguendosi anche per varie iniziative di carattere sociale e culturale.

https://www.divaniedivani.it/negozio/sanremo-116.html

Tra i partner anche Generali Italia Sanremo che ha accompagnato anche alcuni concerti della stagione invernale. In Generali, la Cultura non è un concetto astratto ma è ciò che dà forma alla mentalità alla base di ogni interazione: alimenta il coinvolgimento, accelera l’esecuzione e rafforza l’umanità che caratterizza ogni attività del brand. Una Cultura che va oltre il luogo di lavoro e la filiale e si estenda alle comunità in cui Generali opera.

https://www.agenzie.generali.it/sanremo