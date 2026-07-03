Da lunedì 6 luglio, il tratto di via Edilio Raggio tra via dell’Ospedale e via Valgelata sarà interessato dai lavori per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali luminosi nella zona dell’ospedale San Giacomo.
Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza, nel tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato per l’intera durata del cantiere (termine previsto 7 agosto). L’intervento prevede scavi sotterranei per i cavidotti, la posa di pozzetti, l’installazione di pali con pannelli retroilluminati e il successivo ripristino dell’asfalto.
Le lavorazioni sulla carreggiata dureranno circa due settimane, con conclusione prevista il 17 luglio. Per ridurre i disagi, i lavori procederanno a piccoli lotti e saranno sospesi ogni giovedì mattina per non interferire con il mercato settimanale.
Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per i temporanei disagi alla circolazione, ma si tratta di interventi importanti per garantire la massima sicurezza stradale e tutelare l’incolumità dei pedoni in un’area particolarmente frequentata.