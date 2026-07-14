Giovedì sera, alle ore 21:30, la musica internazionale sarà protagonista a San Bartolomeo al Mare. Davanti al suggestivo Sagrato di N.S. della Rovere si terrà il quarto appuntamento della trentasettesima edizione del “Rovere d’Oro” 2026, che vedrà salire sul palco il celebre chitarrista Raúl Olmos. L’evento, promosso nell’ambito della rassegna, sarà offerto al pubblico con ingresso gratuito.

Il profilo artistico del Maestro

Raúl Olmos vanta una formazione d’eccellenza, iniziata presso la Escuela Popular de Bellas Artes e proseguita al Conservatorio Nazionale di Musica. Il suo percorso di perfezionamento ha incluso la partecipazione a numerose masterclass in Spagna, Francia e Cuba, dove ha studiato con maestri di fama mondiale come David Russell, Leo Brouwer e José Luis Rodrigo.

La sua carriera è caratterizzata da un respiro globale:

Ha partecipato a festival nazionali e internazionali in numerosi paesi, tra cui Messico, Stati Uniti, Bolivia, Canada, Spagna, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, Norvegia e Danimarca.

Attualmente riveste il prestigioso incarico di Rettore del Conservatorio delle Rose nella città di Morelia, nello Stato di Michoacán.

La città di Morelia, sede del conservatorio diretto dall’artista, è riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.