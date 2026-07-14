Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto dal Wiener Salon Quartett, la rassegna musicale giunge al suo quinto appuntamento dell’anno. Giovedì 16 luglio, alle ore 21, la suggestiva cornice del Chiostro delle Clarisse della Biblioteca Civica di Novi Ligure ospiterà il concerto del Quartetto Saxophonie. L’evento, organizzato in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica novese, unirà la grande musica alla beneficenza: l’ingresso sarà infatti a offerta e l’intero ricavato della serata verrà donato al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure.

Alla scoperta del Quartetto Saxophonie

La formazione protagonista dell’evento rappresenta una delle realtà più moderne e affascinanti nel panorama della musica colta. L’ensemble è nato dall’incontro di quattro giovani musicisti originari di diverse regioni italiane (Sicilia, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna), le cui esperienze si sono fuse sotto la guida esperta del sassofonista Federico Mondelci, che li ha accolti nella sua classe al Conservatorio di Pesaro trasformandoli in un unico elemento artistico.

Il pubblico potrà ascoltare le sfumature di quattro tipi diversi di sassofono, dal più acuto al più grave. L’esibizione attraverserà un ampio repertorio in cui prestigiose trascrizioni si affiancheranno a brani originali del Novecento.

I quattro talenti, che sono anche componenti dell’Orchestra Giovanile Italiana del Sassofono (OGIS), vantano un curriculum di assoluto rilievo. Sia come gruppo da camera che singolarmente, si sono perfezionati con docenti di caratura internazionale tra cui Arno Bornkamp, Carlos Ordonez de Arce, Irene Fernandez Mena, Alain Crepin e Silvio Rossomando, partecipando inoltre a masterclass di prestigio come il Montesaxnovo Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Sassofono.

Modalità di prenotazione e dettagli per l’ingresso

Per poter partecipare alla manifestazione musicale è richiesta, come di consueto, la prenotazione anticipata. I posti per la serata saranno numerati e verranno assegnati rigorosamente in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino all’esaurimento della disponibilità. Come da tradizione dell’organizzazione, è prevista una prelazione nella scelta dei posti per i Friends dell’Associazione.

Per effettuare la propria prenotazione è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

Inviare un’e-mail all’indirizzo: novimusicaecultura.direzione@gmail.com

Inviare un messaggio WhatsApp al numero: 3805827986