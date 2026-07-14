Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera all’installazione di nuovi dossi e all’adeguamento della segnaletica stradale in via Torino e via Campodonico. Il provvedimento, formalizzato a metà luglio 2026 dall’Ufficio Polizia Locale, si inserisce nel quadro delle modifiche alla viabilità urbana legate al tracciato della Ciclovia Tirrenica. L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei ciclisti, utilizzando i dossi stradali per rallentare la velocità delle automobili in transito.

Gli interventi per la viabilità

La necessità di intervenire con urgenza è emersa a seguito di sopralluoghi mirati effettuati sul territorio cittadino, in linea con gli atti di indirizzo programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale. Nello specifico, i lavori si concentreranno su due arterie della città e comprenderanno:

La fornitura e la posa in opera di apposita segnaletica stradale verticale.

L’installazione di due dossi artificiali.

Il tracciamento della relativa segnaletica orizzontale.

L’affidamento dei lavori

Per garantire una rapida esecuzione delle opere richieste dalle nuove esigenze del traffico, l’Ente ha deciso di affidare l’incarico a un’impresa con sede a Varese. La scelta è ricaduta su una ditta che ha già operato con competenza e rapidità sul territorio di Diano Marina. In passato, infatti, l’azienda si è occupata con risultati soddisfacenti di analoghi lavori inerenti al rifacimento della segnaletica, oltre all’installazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati.