Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera all’installazione di nuovi dossi e all’adeguamento della segnaletica stradale in via Torino e via Campodonico. Il provvedimento, formalizzato a metà luglio 2026 dall’Ufficio Polizia Locale, si inserisce nel quadro delle modifiche alla viabilità urbana legate al tracciato della Ciclovia Tirrenica. L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei ciclisti, utilizzando i dossi stradali per rallentare la velocità delle automobili in transito.
Gli interventi per la viabilità
La necessità di intervenire con urgenza è emersa a seguito di sopralluoghi mirati effettuati sul territorio cittadino, in linea con gli atti di indirizzo programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale. Nello specifico, i lavori si concentreranno su due arterie della città e comprenderanno:
- La fornitura e la posa in opera di apposita segnaletica stradale verticale.
- L’installazione di due dossi artificiali.
- Il tracciamento della relativa segnaletica orizzontale.
L’affidamento dei lavori
Per garantire una rapida esecuzione delle opere richieste dalle nuove esigenze del traffico, l’Ente ha deciso di affidare l’incarico a un’impresa con sede a Varese. La scelta è ricaduta su una ditta che ha già operato con competenza e rapidità sul territorio di Diano Marina. In passato, infatti, l’azienda si è occupata con risultati soddisfacenti di analoghi lavori inerenti al rifacimento della segnaletica, oltre all’installazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati.