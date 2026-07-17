Ieri sera, giovedì 16 luglio, il parco di Villa Scarsella a Diano Marina ha fatto da cornice al grande successo dell’inaugurazione della sagra enogastronomica “Evviva l’estate”. L’evento, a ingresso libero, ha aperto ufficialmente i battenti proponendo le migliori specialità culinarie e l’intrattenimento musicale dal vivo, per la prima di quattro imperdibili serate di festa.

L’impegno della Famia Dianese e i sapori del mare

A curare l’organizzazione della manifestazione è l’Associazione Famia Dianese, realtà molto attiva e già celebre sul territorio cittadino per l’organizzazione dell’annuale carnevale di febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Il grande successo della serata di ieri è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile di una quarantina di volontari presenti sul posto per garantire la riuscita dell’evento.

La sagra enogastronomica ha saputo conquistare il pubblico puntando sulla qualità della proposta culinaria, offrendo in particolare:

Prodotti e specialità tipiche locali.

Prelibatezze a base di mare.

Il programma del weekend: serate danzanti e musica dal vivo

Quella di ieri è stata solo la prima tappa di un lungo fine settimana all’insegna dello svago. Le serate danzanti proseguiranno regolarmente per tutto il weekend, offrendo ogni sera intrattenimento con complessi che suoneranno musica dal vivo.

Ecco i dettagli per partecipare ai prossimi appuntamenti:

Date: la festa prosegue stasera (venerdì 17 luglio), sabato 18 e si concluderà domenica 19 luglio 2026.

la festa prosegue stasera (venerdì 17 luglio), sabato 18 e si concluderà domenica 19 luglio 2026. Orario: l’apertura è fissata tutti i giorni alle ore 19:00.

l’apertura è fissata tutti i giorni alle ore 19:00. Luogo: Villa Scarsella, Diano Marina.

Villa Scarsella, Diano Marina. Ingresso: libero per tutti i partecipanti.

Per ulteriori dettagli o per contattare l’organizzazione, è a disposizione l’indirizzo email dell’associazione: famiadianesedianomarina@gmail.com.