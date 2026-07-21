Domenica mattina del 26 luglio sarà un momento all’insegna della gioia e della dolcezza per i più piccoli. Al termine dell’attesa StraSale, la centralissima Piazza Verdi ospiterà infatti una golosa iniziativa dedicata a tutti i bambini, che potranno ricevere in regalo del colorato zucchero filato.
Un dolce premio dopo la StraSale
L’appuntamento festoso è fissato per la mattina di domenica 26 luglio. Una volta terminata la manifestazione StraSale, l’attenzione si sposterà nel cuore di Piazza Verdi. Protagonista del momento dedicato ai più piccoli sarà il colorato food truck denominato “Dolcissimo”.
I dettagli dell’iniziativa
Presso il chiosco su ruote, verrà allestita una distribuzione gratuita pensata appositamente per regalare un sorriso e concludere la mattinata in allegria. Di seguito le coordinate dell’appuntamento:
Quando: Domenica mattina, 26 luglio, subito dopo la StraSale.
Dove: In Piazza Verdi.
Punto di ritrovo: Presso il food truck “Dolcissimo”.
L’iniziativa: Verrà regalato zucchero filato a tutti i bambini presenti.
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