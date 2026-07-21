iovedì 23 luglio alle ore 19, la Sala Iris del Collegio Santa Chiara di Alessandria (situata in via Inviziati 1/B) ospiterà l’attesa serata culturale “I misteri della Piana di Giza”. L’evento, promosso dal Lions Club Bosco Marengo Ecolife in collaborazione con i Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, Alessandria Cittadella e Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, offrirà al pubblico un affascinante percorso tra indagine scientifica e archeologia, unendo la scoperta dell’Egitto a un importante scopo benefico per la città.

Nuove prospettive dalle immagini satellitari

Protagonista indiscusso dell’incontro sarà Paolo Trivero, già professore ordinario di Fisica all’Università del Piemonte Orientale. Il docente proporrà un’interpretazione del tutto originale e inedita della celebre Piana di Giza, frutto dell’analisi approfondita di immagini satellitari e dello studio minuzioso della conformazione del territorio.

L’intervento di Trivero presenterà nuove e affascinanti ipotesi sul rapporto tra la complessa geometria del sito, l’orientamento delle piramidi e i dislivelli dell’altopiano. Si esplorerà inoltre la possibile presenza di strutture ancora nascoste sotto la sabbia, guidando i presenti in un viaggio stimolante tra dati oggettivi, osservazioni fisiche e interrogativi storici ancora aperti.

Musica, teatro e suggestioni

Ad arricchire l’atmosfera della conferenza, come riportato anche nei dettagli grafici di locandina_2.jpg, contribuiranno momenti di grande suggestione artistica:

Le musiche egizie , accuratamente selezionate per l’occasione, saranno curate dalla professoressa Marina Perfumo.

, accuratamente selezionate per l’occasione, saranno curate dalla professoressa Marina Perfumo. Le letture, pensate per trasportare il pubblico nell’atmosfera dell’epoca, saranno affidate alla voce di Giulia Trivero Gomez, attrice e drammaturga del Piccolo Teatro di Milano.

La cena tematica e il progetto per la città

Al termine dell’incontro culturale, l’iniziativa si sposterà al ristorante Favorite, dove verrà proposta una cena interamente ispirata alla tradizione culinaria egiziana. Il menù della serata comprenderà le seguenti specialità tipiche:

Warakeinab (involtini in foglie di vite)

Shakshuka

Mahshi

Koftah

Dolce tradizionale

Vino, acqua e caffè

Oltre all’aspetto culturale e conviviale, l’evento persegue un fondamentale obiettivo benefico: promuovere e sostenere il progetto del Bosco Urbano presso il Platano di Napoleone. Questa iniziativa punta a riqualificare e valorizzare un luogo simbolo di Alessandria, con l’obiettivo di realizzare un’area verde totalmente accessibile e inclusiva. Il nuovo spazio sarà pensato per favorire il benessere dei cittadini, incoraggiare la socialità e promuovere percorsi di educazione ambientale.

L’ingresso per assistere alla conferenza in Sala Iris è libero. Per ottenere ulteriori informazioni sull’evento o per effettuare le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 346 0941065.