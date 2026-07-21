Si è svolta oggi, Martedì 28 luglio presso l’Ospedale “Santo Spirito” di Casale Monferrato ospiterà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e consegna di nuove e preziose strumentazioni mediche. L’importante arricchimento delle dotazioni dei reparti è reso possibile grazie alla generosità dell’Associazione Sostenitori Santo Spirito in sinergia con l’ASL AL.

Le nuove dotazioni per i reparti

L’iniziativa dota la struttura sanitaria di presidi tecnologici avanzati e nuovi allestimenti, con l’obiettivo primario di potenziare l’efficienza dei servizi e migliorare la cura dei pazienti. Nel dettaglio, l’intervento benefico andrà a supporto delle seguenti Strutture Complesse:

Ginecologia ed Ostetricia: il reparto riceverà in dotazione un nuovo stimolatore pelvico e una nuova tenda.

il reparto riceverà in dotazione un nuovo stimolatore pelvico e una nuova tenda. Anatomia Patologica: beneficerà di una donazione specifica per il potenziamento delle fondamentali attività diagnostiche.

beneficerà di una donazione specifica per il potenziamento delle fondamentali attività diagnostiche. Oculistica: l’evento sarà l’occasione per formalizzare la delibera volta all’acquisizione di un moderno microscopio endoteliale dotato di pachimetro.

Le istituzioni presenti all’inaugurazione

L’incontro celebrativo vedrà un’ampia partecipazione da parte delle istituzioni sanitarie, civili e regionali. A suggellare il momento di consegna prenderanno la parola:

Emanuele Capra , Sindaco della Città di Casale Monferrato;

, Sindaco della Città di Casale Monferrato; Federico Riboldi , Assessore alla Sanità della Regione Piemonte;

, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte; Francesco Marchitelli, Direttore Generale dell’ASL AL.

Ad accompagnarli ci saranno anche i componenti della Direzione Strategica dell’ASL AL, i Direttori e il personale medico-sanitario dei reparti coinvolti nell’aggiornamento tecnologico, oltre naturalmente ai vertici dell’Associazione Sostenitori Santo Spirito, motore dell’iniziativa.

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