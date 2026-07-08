A luglio torna Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale.

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 turisti e visitatori potranno visitare:

Castello del Monferrato: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato dalle 15,00 alle 19,00 e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,30 (chiesa) e dalle 14,30 alle 18,30 (coro).

Teatro Municipale: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Torre Civica: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 .

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Domenico: sabato dalle 15,00 alle 17,00 e domenica dalle 15,00 alle 18,00.

Palazzo Gozani di San Giorgio, sede del Municipio: sarà possibile visitare gli ambienti del piano nobile: Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici. Domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Chiesa di San Michele: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Chiesa di San Paolo, di fronte al Palazzo Municipale (domenica dalle 10,15 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30): costruita a metà ‘500 per i padri Barnabiti dall’arch. Lorenzo Binago, ospita splendidi dipinti eseguiti da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo “La conversione di San Paolo”, “La decollazione”, “Assunta”; curiosa inoltre la ricca cappella – edificata a metà del Seicento – a destra dell’ingresso, costruita sul modello della santa casa di Loreto.

Percorso storico-militare del Monferrato (Coordinamento delle Associazioni d’Arma in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Percorso storico-culturale di origine militare (Associazione Nazionale Alpini, via De Cristoforis 16): sabato dalle 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di due ore circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15,30.

Nel fine settimana saranno aperti, inoltre, i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso a pagamento sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca, la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, e la collezione di Carlo Vidua.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 con ingresso a pagamento: edificato nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Museo del Duomo: visitabile sabato e domenica dalle ore 15,00 alle 18,00: permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Sarà anche possibile accedere in parte ai sottotetti: tenendo conto delle temperature, verrà proposta una visita guidata dell’atrio della Cattedrale con salita ai matronei da cui è possibile ammirare da vicino i capitelli romanici e le volte, oltre ad avere una visuale dall’alto dell’atrio stesso. Le visite saranno organizzate in tre turni nella giornata di domenica: alle 15,00, 16,00 e alle 17,00. E’ richiesta la prenotazione via mail ad antipodescasale@gmail.com oppure contattando il recapito telefonico 392.9388505

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142.444.330 e 0142.444.309 oppure consultare il sito https://comune.casale-monferrato.al.it/vivere-il-comune/vivere-casale-monferato/eventi-cultura-turismo/casale-citta-aperta/