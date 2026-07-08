Nei primi cinque mesi dell’anno, un’importante operazione congiunta ha permesso di bloccare l’immissione sul mercato di oltre 40.000 apparecchiature elettriche ed elettroniche risultate non sicure per i consumatori. L’intervento, un’autentica barriera tecnologica a tutela della salute pubblica, è stato condotto dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Distaccamento di Rivalta Scrivia) insieme ai militari della Guardia di Finanza di Tortona, che hanno intercettato proprio a Rivalta Scrivia un ingente carico di merce non conforme proveniente dalla Cina.

Un ampio ventaglio di dispositivi irregolari

L’operazione è il frutto di un piano coordinato di controlli sul territorio, previsto dal Protocollo d’Intesa Nazionale tra le due Amministrazioni. L’intervento ha riguardato una vastissima gamma di prodotti destinati sia ai professionisti che ai comuni consumatori per l’uso quotidiano.

Tra gli articoli fermati dalle autorità figurano, nel dettaglio:

Semplici orologi da polso.

Cuffie wireless, pile e lampade da tavolo.

Sistemi integrati di karaoke.

Pannelli LED ad alta tecnologia, pronti per essere installati sulle facciate di palazzi nelle principali metropoli italiane ed europee.

Le gravi criticità e l’inganno del marchio “CE”

Il blocco di decine di migliaia di merci è scaturito da ispezioni caratterizzate da un elevato livello di tecnicismo. L’attenta analisi ha portato alla luce diverse e gravi criticità che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza degli acquirenti.

In particolare, i controlli hanno evidenziato:

L’assenza di documentazione tecnica e delle prescrizioni previste dalla normativa dell’Unione Europea.

La mancata tracciabilità dei prodotti e l’impossibilità di individuare i responsabili dell’immissione sul mercato europeo.

La palese contraffazione della marcatura “CE”, un marchio che dovrebbe garantire standard di sicurezza rigorosi e che invece veniva utilizzato in modo ingannevole.

Tutela del consumatore e concorrenza leale

In seguito agli accertamenti, i Ministeri competenti, intervenuti in veste di Autorità di Vigilanza sul mercato, hanno confermato su tutta la linea le irregolarità sollevate dalle forze dell’ordine. Per impedire definitivamente la loro vendita illegale, i prodotti sono stati in gran parte riesportati.

Questa attività, complessa dal punto di vista tecnico e giuridico, dimostra l’efficacia della sinergia tra ADM e Guardia di Finanza sul territorio di Tortona. L’obiettivo comune, infatti, si conferma duplice: da un lato garantire la salute pubblica, evitando che prodotti elettrici potenzialmente pericolosi entrino nelle case dei cittadini, e dall’altro proteggere gli operatori economici onesti, assicurando un mercato basato su regole eque e su una concorrenza realmente leale.