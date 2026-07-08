Il nuovo edificio destinato ad asilo nido in via G. Rossini a Diano Marina è stato definitivamente ultimato ed è pronto ad accogliere i bambini a partire dal prossimo autunno. Per garantire l’apertura della struttura in vista del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione ha ufficializzato l’acquisto di tutti i nuovi arredi interni, la cui consegna è prevista tassativamente entro il 29 agosto.

Sicurezza e rispetto per l’ambiente

La fornitura del materiale è stata affidata a un’azienda specializzata del settore didattico, la Borgione Centro Didattico. La scelta degli elementi che andranno a comporre le aule e gli spazi comuni non è stata casuale, ma ha seguito rigidi standard di qualità e sicurezza. Tutti gli arredi selezionati, infatti, rispettano i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per garantire la sostenibilità ecosostenibile dei prodotti, e sono certificati in classe 1 per quanto riguarda la reazione e la resistenza al fuoco.

I nuovi arredi nel dettaglio

Gli spazi di via Rossini saranno allestiti con mobili colorati, funzionali e realizzati principalmente in legno di faggio e betulla, pensati appositamente per le esigenze dei più piccoli e del personale educativo.

Nello specifico, la fornitura in arrivo comprende:

4 appendiabiti da 10 posti in legno di faggio con ganci arancioni e 7 appendiabiti da 6 posti con struttura in betulla.

4 porta pannolini e biberon.

7 panchette portascarpe e 10 sedie a panchetta pluriuso.

4 cassettiere in legno di betulla, dotate di zoccolo, 3 vani e 12 cassetti alti.

2 armadi spogliatoio in metallo a 4 posti e 3 armadi singoli per la corretta separazione tra indumenti sporchi e puliti.

10 brandine di colore blu per il riposo dei bambini.

6 tavoli a spicchio, alti 46 centimetri, dotati di piani vivaci in diverse colorazioni (due arancioni, due verde lime e due azzurri).