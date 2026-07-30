Un milione di euro di nuovi investimenti pronti a ricadere sulla città di Tortona. È questo il dato principale emerso durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, in cui il Vicesindaco Daniele Calore ha illustrato la verifica degli equilibri di bilancio e le relative variazioni. La manovra, che sfrutta un cospicuo avanzo di amministrazione unito a maggiori entrate registrate nel corso dell’anno, andrà a finanziare opere pubbliche, sicurezza stradale, progetti sociali e iniziative di promozione del territorio. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, mentre l’opposizione si è espressa in senso contrario.

Le maggiori entrate e l’avanzo di amministrazione

Il consistente piano di investimenti da circa un milione di euro nasce dalla combinazione strategica tra i fondi dell’avanzo di amministrazione (impiegando sia la parte vincolata che quella libera) e le maggiori entrate incassate dal Comune nell’anno in corso.

Tra i fattori che hanno contribuito a incrementare le risorse a disposizione dell’ente figurano:

Un maggiore gettito derivante dall’IMU.

Nuovi trasferimenti economici da parte di altri enti.

Il prezioso sostegno delle fondazioni bancarie.

Introiti extra generati dalla gestione dei beni pubblici e dal canone unico patrimoniale.

Viabilità, sicurezza e opere pubbliche

I fondi sbloccati dalla variazione di bilancio andranno a coprire una serie di interventi mirati su diverse aree del tessuto urbano e infrastrutturale cittadino:

Sicurezza idraulica e territorio: è stato previsto un importante stanziamento per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Scrivia.

è stato previsto un importante stanziamento per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Scrivia. Edilizia: fondi dedicati alla manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale.

fondi dedicati alla manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale. Mobilità sostenibile e trasporti: l’Amministrazione garantirà le risorse per proseguire la sperimentazione della “linea verde” di mobilità urbana, il servizio dedicato a collegare e servire le aziende del polo di Rivalta Scrivia. Sono previsti anche lavori di riqualificazione presso il Movicentro.

l’Amministrazione garantirà le risorse per proseguire la sperimentazione della “linea verde” di mobilità urbana, il servizio dedicato a collegare e servire le aziende del polo di Rivalta Scrivia. Sono previsti anche lavori di riqualificazione presso il Movicentro. Sicurezza stradale: verranno acquistati e installati nuovi dossi e dissuasori di velocità per le strade cittadine.

I fondi per il sociale, le emergenze e il marketing territoriale

Una parte delle risorse derivanti dall’avanzo “libero” – ovvero i fondi non strettamente vincolati a specifici progetti e spese di investimento – è stata destinata dalla Giunta a tre iniziative di particolare rilievo per la comunità:

Promozione del territorio: finanziamento del progetto “Vieni a vivere a Tortona”, un’iniziativa strategica fortemente voluta dall’Amministrazione e già inserita nel programma elettorale della coalizione di centrodestra.

finanziamento del progetto “Vieni a vivere a Tortona”, un’iniziativa strategica fortemente voluta dall’Amministrazione e già inserita nel programma elettorale della coalizione di centrodestra. Social housing: un contributo andrà all’Associazione Cucchi per sostenere la realizzazione di un importante progetto abitativo in città.

un contributo andrà all’Associazione Cucchi per sostenere la realizzazione di un importante progetto abitativo in città. Protezione Civile: le risorse serviranno all’acquisto di una speciale tenda per l’allestimento di un ospedale da campo, strumento che sarà a servizio dei volontari per far fronte a eventuali situazioni di emergenza.