Un milione di euro di nuovi investimenti pronti a ricadere sulla città di Tortona. È questo il dato principale emerso durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, in cui il Vicesindaco Daniele Calore ha illustrato la verifica degli equilibri di bilancio e le relative variazioni. La manovra, che sfrutta un cospicuo avanzo di amministrazione unito a maggiori entrate registrate nel corso dell’anno, andrà a finanziare opere pubbliche, sicurezza stradale, progetti sociali e iniziative di promozione del territorio. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, mentre l’opposizione si è espressa in senso contrario.
Le maggiori entrate e l’avanzo di amministrazione
Il consistente piano di investimenti da circa un milione di euro nasce dalla combinazione strategica tra i fondi dell’avanzo di amministrazione (impiegando sia la parte vincolata che quella libera) e le maggiori entrate incassate dal Comune nell’anno in corso.
Tra i fattori che hanno contribuito a incrementare le risorse a disposizione dell’ente figurano:
- Un maggiore gettito derivante dall’IMU.
- Nuovi trasferimenti economici da parte di altri enti.
- Il prezioso sostegno delle fondazioni bancarie.
- Introiti extra generati dalla gestione dei beni pubblici e dal canone unico patrimoniale.
Viabilità, sicurezza e opere pubbliche
I fondi sbloccati dalla variazione di bilancio andranno a coprire una serie di interventi mirati su diverse aree del tessuto urbano e infrastrutturale cittadino:
- Sicurezza idraulica e territorio: è stato previsto un importante stanziamento per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Scrivia.
- Edilizia: fondi dedicati alla manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale.
- Mobilità sostenibile e trasporti: l’Amministrazione garantirà le risorse per proseguire la sperimentazione della “linea verde” di mobilità urbana, il servizio dedicato a collegare e servire le aziende del polo di Rivalta Scrivia. Sono previsti anche lavori di riqualificazione presso il Movicentro.
- Sicurezza stradale: verranno acquistati e installati nuovi dossi e dissuasori di velocità per le strade cittadine.
I fondi per il sociale, le emergenze e il marketing territoriale
Una parte delle risorse derivanti dall’avanzo “libero” – ovvero i fondi non strettamente vincolati a specifici progetti e spese di investimento – è stata destinata dalla Giunta a tre iniziative di particolare rilievo per la comunità:
- Promozione del territorio: finanziamento del progetto “Vieni a vivere a Tortona”, un’iniziativa strategica fortemente voluta dall’Amministrazione e già inserita nel programma elettorale della coalizione di centrodestra.
- Social housing: un contributo andrà all’Associazione Cucchi per sostenere la realizzazione di un importante progetto abitativo in città.
- Protezione Civile: le risorse serviranno all’acquisto di una speciale tenda per l’allestimento di un ospedale da campo, strumento che sarà a servizio dei volontari per far fronte a eventuali situazioni di emergenza.