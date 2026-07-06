Esordio estremamente positivo a Ventimiglia per la nuova pista da ballo allestita sul Belvedere del Resentello. La serata inaugurale ha accolto un numeroso pubblico, trasformando uno dei luoghi più suggestivi della città in uno spazio di festa, musica e convivialità. L’evento ha richiamato cittadini, famiglie e turisti per una serata all’insegna del divertimento, animata dalla coinvolgente esibizione della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.

Un debutto all’insegna dell’entusiasmo

La forte partecipazione registrata durante la prima serata ha confermato le aspettative dell’amministrazione comunale. A tracciare il bilancio dell’evento è l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Tiziana Faedda: “L’entusiasmo e la partecipazione registrati al debutto della pista da ballo sono motivo di grande soddisfazione”.

Per l’esponente della giunta, “vedere così tante persone ballare, sorridere e vivere il Belvedere del Resentello conferma la bontà della scelta di valorizzare questo spazio con iniziative capaci di unire generazioni diverse e offrire occasioni di socialità durante l’estate”. Un plauso particolare è andato anche ai protagonisti musicali della serata, poiché la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra “ha saputo coinvolgere il pubblico con energia e tradizione, regalando un’atmosfera speciale”.

I prossimi appuntamenti di “Resentello si balla”

Il successo di sabato sera rappresenta solo l’inizio. Ha infatti preso ufficialmente il via “Resentello si balla”, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà l’estate della città di confine con spettacoli e serate danzanti pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai più giovani agli appassionati del ballo tradizionale.

“L’obiettivo – ha concluso l’assessore Faedda – è quello di rendere il Belvedere del Resentello un punto di riferimento per il divertimento e l’aggregazione, arricchendo l’offerta turistica e di intrattenimento della nostra città e offrendo occasioni di incontro aperte a tutta la comunità.”

I prossimi appuntamenti, pronti a regalare nuove occasioni di musica e svago sul palco del Belvedere, sono già in programma:

Mercoledì: appuntamento alle ore 21.30 con i “Mariella Group”.

appuntamento alle ore 21.30 con i “Mariella Group”. Giovedì: esibizione degli “Ipanema Show”, sempre con inizio fissato alle ore 21.30.