Alessandria, 6 luglio 2026 – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del Campo Scuola “La Dolce Vita”, organizzato dall’Associazione JADA – Junior Associazione Diabetici Alessandria, in collaborazione con AGD Piemonte di Torino, un’importante esperienza educativa e formativa dedicata ai bambini con diabete mellito di tipo 1.

Il campo si è svolto dal 22 al 27 giugno presso la Casa per Ferie La Conchiglia di Spotorno, accogliendo 55 bambini e bambine di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, provenienti dai centri diabetologici pediatrici degli ospedali SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Santa Croce e Carle di Cuneo e Regina Margherita di Torino.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha sostenuto un progetto capace di coniugare educazione sanitaria, inclusione e divertimento.

“Poter regalare un sorriso e momenti di spensieratezza – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione CRAL – a bambini che sono costretti, nonostante la loro giovane età, ad un’esperienza sanitaria certamente impegnativa e faticosa, è per noi un motivo di grande orgoglio, uno di quei momenti in cui davvero abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Divertirsi, stare insieme ma anche imparare a curarsi sempre meglio, attraverso un percorso di educazione sanitaria consapevole, è assolutamente fondamentale per questi giovani pazienti, che per fortuna sono seguiti da una squadra eccezionale di professionisti della sanità, ma anche da educatori preparati che sanno trasformare un campo scuola in un’esperienza di vita, e di crescita. Là dove c’è bisogno, sul fronte sanitario, la nostra Fondazione c’è, e ci sarà sempre: soprattutto quando si tratta di sostenere il percorso di bambini e ragazzi alle prese con difficoltà legate alla salute”.

In una Spotorno baciata dal sole, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro squadre ispirate ad altrettanti mondi fantastici – Peter Pan, La Sirenetta, Hercules e Mulan – vivendo sei giornate ricche di giochi, attività di gruppo, laboratori ed esperienze che hanno favorito la socializzazione e la crescita personale.

Tra i momenti più significativi, la scoperta dell’ambiente marino grazie alle attività proposte dal Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, realizzate con il supporto economico dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Un’occasione speciale per conoscere le meraviglie del mare, sensibilizzando i bambini al rispetto e alla tutela dell’ambiente attraverso un approccio coinvolgente e partecipativo.

Il Campo Scuola rappresenta molto più di una vacanza: è un’importante opportunità educativa durante la quale i bambini imparano, affiancati da un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, dietisti, psicologi e volontari, a gestire in modo sempre più autonomo il proprio diabete nella vita quotidiana. Dalla misurazione della glicemia alla terapia insulinica, dall’alimentazione all’attività fisica, ogni momento della giornata diventa occasione di apprendimento, con l’obiettivo di rafforzare consapevolezza, autonomia e fiducia nelle proprie capacità.

Fondamentale anche il valore umano dell’esperienza: condividere la quotidianità con altri coetanei che convivono con la stessa patologia permette ai bambini di sentirsi compresi, superare il senso di isolamento e costruire nuove amicizie destinate spesso a durare nel tempo.

L’Associazione JADA e AGD Piemonte desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: i professionisti dei centri diabetologici di Alessandria, Cuneo e Torino, i volontari, gli educatori, il personale della Casa per Ferie La Conchiglia, il Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il cui sostegno ha permesso di offrire ai bambini un’esperienza indimenticabile.

Il sorriso dei 55 partecipanti al termine della settimana rappresenta il risultato più bello di un progetto che, anno dopo anno, continua a dimostrare come il diabete non sia un limite, ma una condizione con cui è possibile crescere, imparare, divertirsi e guardare al futuro con serenità.