Il Comune di Tortona ha dato ufficialmente il via libera all’organizzazione tecnica e operativa per il “Piano Strade e Marciapiedi 2026”. Le arterie urbane necessitano infatti di interventi radicali di sistemazione e risanamento che l’amministrazione ritiene ormai non più procrastinabili. Massima priorità verrà data al cantiere di Viale Kennedy: l’asfaltatura di questo tratto è considerata urgente in vista della prossima apertura del nuovo edificio scolastico.

Un iter semplificato per accelerare i lavori

Il progetto, pur essendo fondamentale per la riqualificazione urbana della città, non presenta particolari criticità tecniche o complessità architettonico-strutturali. Inoltre, le aree interessate dai lavori non ricadono in zone di specifica valenza paesaggistica o forestale.

Per questi motivi, e per accelerare i tempi di cantiere, il Settore Lavori Pubblici ha stabilito di omettere la fase iniziale di progettazione, passando direttamente alla stesura del progetto esecutivo. Quest’ultimo conterrà comunque tutti gli elementi necessari a garantire la massima qualità e sicurezza dell’opera finita.

La squadra tecnica e gli incarichi interni

La macchina organizzativa è già stata definita nei dettagli, assegnando le varie responsabilità al personale dell’ufficio tecnico. L’intero progetto è guidato dall’Ingegner Laura Lucotti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che assume il ruolo cardine di Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Di seguito gli altri professionisti del Comune incaricati per le diverse fasi dell’opera:

Arch. Augusto Alice: si è occupato della fondamentale programmazione tecnica legata agli investimenti dell’opera.

si è occupato della fondamentale programmazione tecnica legata agli investimenti dell’opera. Geom. Francesco Stramesi e Geom. Giancarlo Bergaglio: svolgeranno l’attività di assistenza diretta al RUP, oltre ad aver curato il censimento preliminare dello stato delle strade e i rilievi propedeutici alla progettazione.

svolgeranno l’attività di assistenza diretta al RUP, oltre ad aver curato il censimento preliminare dello stato delle strade e i rilievi propedeutici alla progettazione. Arch. Cristina Giacobone: nominata per curare la verifica preventiva della progettazione.

nominata per curare la verifica preventiva della progettazione. Dott. Marco Bernetti e Dott.ssa Loredana Ranaldo: affiancheranno l’Ing. Lucotti nella delicata predisposizione e nel controllo delle procedure di gara per la Centrale Unica di Committenza.

Il cantiere di Viale Kennedy e i supporti esterni

Data la natura fortemente urgente dell’intervento su Viale Kennedy e sulle zone limitrofe, la progettazione esecutiva e la Direzione Lavori di questo specifico lotto saranno gestite interamente dall’ufficio tecnico: il Geometra Giancarlo Bergaglio ne sarà alla guida, coadiuvato come direttore operativo dal Geometra Francesco Stramesi.

Per quanto riguarda i restanti interventi previsti dal Piano, il Comune si avvarrà anche del supporto di professionisti esterni. Il Settore Lavori Pubblici registra infatti un’attuale carenza di organico che rende difficile rispettare i tempi del cronoprogramma potendo contare unicamente sulle risorse interne. Pertanto, le attività di progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza per le altre strade della città saranno affidate, con provvedimenti successivi, a un operatore economico specializzato e con provata esperienza. Quest’ultimo opererà sulla base del minuzioso censimento della viabilità già effettuato dai tecnici comunali.