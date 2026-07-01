Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 20:00, gli spazi del Palafiori di Sanremo ospiteranno un evento interamente dedicato al benessere e al relax profondo. L’appuntamento, intitolato “Bagno di Gong”, offrirà ai partecipanti “un viaggio rigenerante tra vibrazioni e suoni”, condotto dall’esperienza di Anna Salmaso in collaborazione con lo staff del Centro Mente Corpo.
Un’esperienza per ritrovare l’armonia
L’iniziativa si propone di offrire un momento di profonda disconnessione dalla routine quotidiana, sfruttando il potere evocativo e rilassante dei suoni. Attraverso l’uso del gong, i presenti verranno guidati in un percorso immersivo volto a favorire il recupero delle energie.
Consigli pratici e prenotazioni
Per poter godere appieno dei benefici della serata, l’organizzazione ha predisposto alcune semplici raccomandazioni per i partecipanti. Si consiglia infatti di portare con sé:
- Un tappetino.
- Un abbigliamento comodo.
- Un cuscino per garantire il proprio comfort durante la sessione.
Considerata la natura dell’evento, i posti disponibili per partecipare al “Bagno di Gong” sono limitati. Per questo motivo, per richiedere informazioni o per assicurarsi la partecipazione, è possibile contattare direttamente gli organizzatori tramite i numeri di telefono 3471257036 oppure 3288692198.