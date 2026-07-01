Nelle serate del 3 e 4 luglio 2026, la Città di Camporosso ospiterà l’evento “Arte e Gusto”. La manifestazione, sostenuta dal Comune e dalla CNA (Artigiani Imprenditori d’Italia) di Imperia, prenderà vita presso il Centro Polivalente G. Falcone, accogliendo il pubblico in orario serale, dalle ore 18:00 fino all’1:00 di notte.

Le anime della manifestazione

L’iniziativa si preannuncia come un viaggio alla scoperta delle eccellenze e delle tradizioni del territorio ligure. Come evidenziato dal manifesto ufficiale dell’evento, la kermesse si svilupperà fondendo assieme quattro temi centrali:

Arte.

Artigianato.

Colture.

Cultura.

Grazie all’importante partenariato con la CNA di Imperia, “Arte e Gusto” punterà a valorizzare il saper fare degli artigiani e degli imprenditori locali, offrendo una vetrina privilegiata a chi lavora quotidianamente per mantenere vive le tradizioni e le eccellenze della zona.

Location e dettagli per partecipare

Per chi desidera immergersi in questa cornice estiva fatta di creatività e sapori, l’appuntamento è fissato a Camporosso (in provincia di Imperia), presso gli spazi del Centro Polivalente G. Falcone situato in Corso Vittorio Emanuele, 236.

Per favorire la massima partecipazione da parte di cittadini, famiglie e turisti, l’organizzazione ha stabilito che l’ingresso all’evento sarà rigorosamente libero per entrambe le giornate.