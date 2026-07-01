Sabato 11 luglio 2026, alle ore 21:15, la suggestiva cornice del Cortile Rovelli in Piazza Doria a Garbagna ospiterà lo spettacolo teatrale “Il paese dei sospetti”. L’evento, curato da Fabio Martinello e promosso dall’Associazione di Volontariato Librinscena ODV, rappresenta la restituzione finale di un intenso laboratorio teatrale e segna il primo, importante tassello del più ampio progetto culturale in via di sviluppo intitolato “La Restanza”, pensato per valorizzare il territorio e il legame con le proprie radici.

Il profondo significato de “La Restanza”

Il nuovo progetto curato da Librinscena trae profonda ispirazione, prendendone anche il nome, dall’omonimo libro dell’antropologo Vito Teti. Come illustrato dagli organizzatori dell’iniziativa, “La Restanza” è un termine coniato proprio dallo studioso per descrivere l’atto di rimanere nei propri luoghi di origine non per rassegnazione, bensì per una precisa e consapevole scelta.

Si tratta di una vera e propria pratica attiva di cura, rigenerazione e tutela dei luoghi, che si oppone fermamente all’abbandono e allo spopolamento. L’obiettivo è quello di trasformare il forte legame con le proprie radici in un’energia propositiva e vitale per la comunità. L’appuntamento teatrale di Garbagna segna l’inizio di questo percorso: nel corso dell’estate seguiranno infatti altri eventi inclusi nello stesso progetto, che verranno presto raggruppati in un unico programma di prossima uscita.

I protagonisti de “Il paese dei sospetti”

Lo spettacolo “Il paese dei sospetti”, che gode del patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Garbagna e vede la collaborazione con SIN ART, è il frutto dell’attento lavoro teatrale guidato da Fabio Martinello.

A dare vita alla rappresentazione sul palcoscenico sarà un nutrito gruppo di interpreti. Come richiesto e come riportato all’interno della locandina_9.jpg ufficiale dell’evento, ecco l’elenco completo di tutti gli attori che andranno in scena:

Cassisa Manuela

Casulli Annaromana

Chiesa Silvana

De Bello Angelo

Ferrari Pereira Polianna

Kochurka Veronika

Li Perni Mary

Marchesotti Gianni

Piccinini Paola

Poggio Celeste

Raimondi Valter

Raschia Nadia

Remotti Paola

Vettor Anna Lisa

Contatti e informazioni

Per scoprire ulteriori dettagli sulle attività dell’associazione e rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti del cartellone estivo, è possibile contattare Librinscena ODV scrivendo all’indirizzo email info@librinscena.it, chiamando il numero di telefono 349 335 8295 oppure visitando il sito istituzionale www.librinscena.it.