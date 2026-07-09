Estate all’insegna dello spettacolo e della sicurezza a Diano Marina. In occasione dei tanto attesi fuochi d’artificio, in programma sul lungomare cittadino il 18 luglio e il 16 agosto 2026, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un accurato piano di emergenza. A vigilare sull’incolumità di residenti e turisti durante i due show pirotecnici sarà il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, garantendo così uno svolgimento sereno delle manifestazioni.

Le direttive e le prescrizioni di sicurezza

Il calendario degli appuntamenti estivi promosso dal Comune di Diano Marina (approvato a fine maggio per coprire il periodo estivo e autunnale) prevede due grandi eventi dedicati agli amanti dei fuochi d’artificio.

Per permettere al folto pubblico di godersi la magia delle serate illuminate in totale tranquillità, l’organizzazione ha risposto con prontezza alle necessarie direttive imposte dalla Commissione Tecnica Territoriale competente in materia di sostanze esplodenti. Tra le prescrizioni fondamentali per autorizzare lo svolgimento di spettacoli di questa portata, figura infatti l’obbligo assoluto di predisporre un idoneo servizio sanitario di emergenza, pronto a intervenire tempestivamente in caso di qualsiasi necessità.

Il presidio dei volontari e le date degli eventi

Per assolvere a questo fondamentale compito di tutela della salute pubblica, gli uffici comunali del settore Turismo hanno deciso di affidarsi all’esperienza e alla capillare presenza sul territorio della Croce Rossa Italiana. Nello specifico, sarà il Comitato cittadino di Diano Marina (ODV) a schierare i propri mezzi e i propri volontari specializzati.

Il servizio di presidio e assistenza sanitaria di emergenza coprirà i due grandi eventi pirotecnici dell’estate 2026, blindando la sicurezza nelle seguenti date:

Lo spettacolo pirotecnico in programma il 18 luglio .

. Lo spettacolo pirotecnico in programma il 16 agosto.