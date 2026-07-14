Prosegue a Tortona il progetto “12×12 Donne”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare i diritti, le opportunità e il benessere femminile. Per il mese di luglio, la campagna si concentra sull’ampliamento degli “stalli rosa”, i parcheggi speciali riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni di età. Uno strumento concreto pensato per rendere più semplice e sicura la mobilità di chi sta affrontando una fase particolarmente delicata e importante della vita familiare.

Dal primo stallo al Regolamento ufficiale

Il progetto era stato inizialmente avviato nel 2025 con l’inaugurazione del primissimo stallo rosa cittadino, situato presso i poliambulatori del Distretto ASL AL all’interno dell’ex Caserma Passalacqua. Quell’avvio simbolico ha tracciato la strada per un percorso più ampio che l’Amministrazione aveva fin da subito annunciato di voler estendere in modo capillare.

Al primo passo è seguita la formale approvazione in Consiglio comunale del “Regolamento per la disciplina del rilascio e dell’utilizzo dei permessi per la sosta negli stalli rosa”, un documento essenziale che definisce con precisione i destinatari del servizio, le modalità di rilascio del pass e i criteri per l’individuazione delle nuove aree dedicate.

La mappa dei nuovi parcheggi

Oggi il Comune dà piena attuazione a quel regolamento, ampliando ufficialmente la rete degli stalli rosa sul territorio. Oltre al posteggio già operativo presso il Distretto ASL, sono stati istituiti nuovi spazi riservati in punti strategici della città:

Piazza Galluzzi

Corso Repubblica (nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Milano e via Anselmi)

Piazza Roma

Piazza Allende (sul lato della farmacia)

Come richiedere il “permesso rosa”

I nuovi stalli sono chiaramente identificati da un’apposita segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale. Potranno essere utilizzati esclusivamente da chi è in possesso del “permesso rosa”, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni previste per ciascuna singola area di sosta.

Il pass viene rilasciato dal Comune alle donne in gravidanza e ai genitori con bimbi che non superino i due anni di età. La richiesta per ottenere l’autorizzazione può essere effettuata comodamente online, collegandosi all’apposita pagina sul sito istituzionale dell’Ente: https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/rilascio-ed-utilizzo-del-permesso-per-la-sosta-negli-stalli-rosa