La seconda metà di luglio si accende a Diano Marina con un calendario ricchissimo di celebrazioni, musica, cultura e intrattenimento. Dal 16 al 31 del mese, la città offre a residenti e turisti un vibrante mix di tradizione e modernità, spaziando dalle sentite feste patronali ai grandi spettacoli, passando per appuntamenti letterari, comicità e iniziative dedicate al benessere.

L’avvio con le celebrazioni patronali

Il sipario sulla seconda metà del mese si alza giovedì 16 luglio con i festeggiamenti dedicati alla patrona. Il programma prevede:

Ore 21:00: Santa Messa “Stella Maris” seguita da una suggestiva processione in mare alla banchina del Porto Turistico.

Santa Messa “Stella Maris” seguita da una suggestiva processione in mare alla banchina del Porto Turistico. Apertura straordinaria gratuita: in occasione della Festa Patronale della Madonna del Carmine, il Museo Civico di Palazzo del Parco sarà aperto gratuitamente al pubblico (si ricorda che gli uffici comunali resteranno invece chiusi per la festività).

in occasione della Festa Patronale della Madonna del Carmine, il Museo Civico di Palazzo del Parco sarà aperto gratuitamente al pubblico (si ricorda che gli uffici comunali resteranno invece chiusi per la festività). Sagra “Evviva l’Estate”: da giovedì 16 a domenica 19 luglio, dalle ore 19:00, Villa Scarsella ospiterà la rassegna enogastronomica dedicata ai prodotti locali.

Un fine settimana tra comicità, libri e fuochi d’artificio

Il primo weekend del periodo si preannuncia denso di appuntamenti di grande richiamo. Venerdì 17 luglio, alle ore 21:00, il Molo delle Tartarughe accoglierà il “Diano Comic Show” con il noto comico Max Pisu. L’evento “Degustando con Diana”, originariamente previsto per questa data, è stato invece ufficialmente rinviato a giovedì 30 luglio.

La giornata di sabato 18 luglio si articolerà in diversi momenti clou:

Ore 17:00: per la rassegna “Due Parole in riva al mare”, Paolo Ruffini presenterà il suo libro “Io sono perfetto” (La nave di Teseo) al Molo delle Tartarughe.

per la rassegna “Due Parole in riva al mare”, Paolo Ruffini presenterà il suo libro “Io sono perfetto” (La nave di Teseo) al Molo delle Tartarughe. Mostra d’arte: la Sala Falchi di Palazzo del Parco inaugurerà l’esposizione “Visioni oniriche” di Mauro Michelis (aperta fino al 5 agosto).

la Sala Falchi di Palazzo del Parco inaugurerà l’esposizione “Visioni oniriche” di Mauro Michelis (aperta fino al 5 agosto). Ore 22:30: il cielo del golfo sarà illuminato dal grande Spettacolo Pirotecnico in onore della Festa Patronale, visibile da tutto il lungomare.

Domenica 19 luglio, alle ore 20:30, le celebrazioni proseguiranno con la solenne processione in piazza Martiri della Libertà per la N.S. del Monte Carmelo.

Musica, scoperte e sicurezza in mare

La settimana successiva offrirà appuntamenti per ogni tipo di pubblico, a partire dal ritorno di “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi, lunedì 20 luglio alle 21:00 al Molo delle Tartarughe.

Martedì 21 luglio, dalle 21:00, le vie del centro si animeranno con “Diano in Musica”, a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina. Si esibiranno:

City of Evil (country modern acustico) in corso Roma est.

(country modern acustico) in corso Roma est. Karibe Band Show (latino americano anni ’60-’70-’80) in piazza Martiri della Libertà.

(latino americano anni ’60-’70-’80) in piazza Martiri della Libertà. Piano B in via Genala.

A seguire, la programmazione prevede mercoledì 22 luglio (ore 21:00) la visita guidata “Extra Omnes” a cura del Museo Civico, e giovedì 23 luglio (ore 21:00) “Diano sottoMarina”, una serata di racconti e immagini marine a cura di InfoRmare al Molo delle Tartarughe. Venerdì 24 luglio (ore 21:30), il 15° Estate Musicale Dianese Festival porterà in scena i maestosi “Carmina Burana” a Villa Scarsella.

La giornata di sabato 25 luglio unirà invece prevenzione e tradizioni. Alle ore 9:00 il Porto Turistico ospiterà le attività ricreative e sanitarie di “MareAbilia”. Alla stessa ora, presso la spiaggia “Ex Camandone”, si terrà l’importante evento “Salvamento in mare – Sicurezza, formazione, prevenzione”, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti promossa dall’ONU. In serata (ore 19:00), spazio alla Festa Patronale di San Giacomo a Diano Calderina. Domenica 26 luglio (ore 21:00) sarà la volta della Festa Patronale di Sant’Anna presso l’omonimo Lido.

Il gran finale di luglio con Alberto Fortis

Gli ultimi giorni del mese regaleranno ulteriori momenti di spettacolo:

Lunedì 27 luglio (ore 21:00): “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi (Molo delle Tartarughe).

“Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi (Molo delle Tartarughe). Martedì 28 luglio (ore 21:30): “Progetto Festival”, dedicato alle più belle canzoni di Sanremo (Molo delle Tartarughe).

“Progetto Festival”, dedicato alle più belle canzoni di Sanremo (Molo delle Tartarughe). Mercoledì 29 luglio: doppia serata con la presentazione letteraria di Ameya Gabriella Canovi (“Le stelle non sono mai sole”) alle 21:00 al Molo delle Tartarughe, e il Concerto della Banda Musicale alle 21:30 in piazza Martiri della Libertà.

doppia serata con la presentazione letteraria di Ameya Gabriella Canovi (“Le stelle non sono mai sole”) alle 21:00 al Molo delle Tartarughe, e il Concerto della Banda Musicale alle 21:30 in piazza Martiri della Libertà. Giovedì 30 luglio (ore 18:00): appuntamento al Museo Civico con l’aperitivo “Degustando con Diana”, recupero dell’evento del 17 luglio, per degustare oli e prodotti locali.

appuntamento al Museo Civico con l’aperitivo “Degustando con Diana”, recupero dell’evento del 17 luglio, per degustare oli e prodotti locali. Venerdì 31 luglio (ore 21:30): chiusura in bellezza al Molo delle Tartarughe con “Incontri ravvicinati coi cantautori”, che vedrà come ospite d’onore Alberto Fortis.