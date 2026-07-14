Dal 25 al 28 luglio Caldirola, Sale e Gavazzana ospiteranno tre appuntamenti inseriti nella stagione musicale dell’Accademia “Tra Suoni, Luoghi e Comunità”, realizzata con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Un’estate all’insegna della musica dal vivo, della cultura e della valorizzazione del territorio. L’Accademia Musicale San Matteo di Tortona, insieme all’Associazione Musicale L’Estro Armonico APS, sarà protagonista di tre importanti appuntamenti consecutivi che fanno parte della stagione musicale “Tra Suoni, Luoghi e Comunità”, progetto reso possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che continua a sostenere iniziative capaci di promuovere la crescita culturale e sociale delle comunità attraverso la musica.

Il calendario prenderà il via sabato 25 luglio a Caldirola, dove, sulla Terrazza Belvedere, il trio jazz formato da Andrea Codispoti, Leonardo Barbierato ed Edoardo Zampolini accompagnerà l’apericena organizzata dalla Pro Loco con il concerto “Note in Jazz”. Una serata che coniuga musica e promozione del territorio e che proseguirà con la presentazione in anteprima del documentario dedicato a Caldirola e al Brö ‘d Carvò, realizzato da Andrea Cogotti nell’ambito della rassegna Caldirola, una Montagna d’Arte.

Il viaggio musicale proseguirà lunedì 27 luglio alle ore 21 in Piazzetta A.M. Brizio a Sale, dove l’Associazione Musicale L’Estro Armonico APS, in collaborazione con il Caffè del Mercato, nell’ ambito della festa patronale di Sant’ Anna, presenterà “Note in Jazz”. Sul palco saliranno Andrea Codispoti alla chitarra, Leonardo Barbierato al basso, Edoardo Zampolini alla batteria e Yuri Domenichella al pianoforte, per una serata dedicata al grande repertorio jazz e alla magia della musica dal vivo sotto le stelle.

Gran finale martedì 28 luglio alle ore 21 al Gavazzana Blues Festival, giunto alla quindicesima edizione. L’Ensemble dei Maestri dell’Accademia Musicale San Matteo porterà in scena “Dal Classico al Rock”, uno spettacolo che attraversa epoche e generi musicali, mettendo in dialogo il repertorio classico con il rock e la musica contemporanea.

Sul palco Pianonoforte : Giorgio Vercillo

Tastiere : Lorenzo Caramagna e Daniela Menditto

Violini : Valeria Bisio e Matteo Rolando

Violpmcello: Karin Selva

Chitarra elettrica : Andrea Codispoti

Basso elettrico : Max Cauda

Batteria : Edoardo Zampolini

Fisarmonica: Yuri Domenichella

Voce solista : Omar Muratore

Cori e coreografie: Veronica Ferrari



«Con la stagione “Tra Suoni, Luoghi e Comunità” vogliamo portare la musica là dove diventa occasione di incontro, partecipazione e crescita collettiva. Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ci permette di costruire un percorso artistico che coinvolge borghi, festival e comunità, valorizzando il talento dei nostri docenti e creando nuove opportunità di cultura per il territorio.» dice Daniela Menditto direttrice dell’ Accademia San Matteo e presidente dell’ Associazione Musicale L’ Estro Armonico.

I tre eventi rappresentano tre tappe di un unico progetto culturale che intende fare della musica un elemento di connessione tra persone, luoghi e tradizioni. Un obiettivo che trova concreta realizzazione grazie alla collaborazione con amministrazioni comunali, associazioni locali e festival del territorio e, soprattutto, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, partner fondamentale della stagione musicale “Tra Suoni, Luoghi e Comunità”.

L’ingresso agli eventi è libero.