Domenica 12 luglio 2026 Casale Monferrato ha celebrato un traguardo storico con la decima edizione di “Galleggia non Galleggia”, il suggestivo carnevale acquatico sul Grande Fiume che ha visto la partecipazione di 58 squadre e migliaia di spettatori. La manifestazione, organizzata dagli Amici del Po, ha trasformato il fiume in un teatro di creatività nautica dove i partecipanti si sono sfidati a bordo di imbarcazioni realizzate esclusivamente con cartone e nastro adesivo.

Una sfida all’insegna della creatività e dell’inclusione

La giornata ha visto sfilare lungo il Po, sul percorso più lungo mai realizzato, creazioni ingegnose tra cui teatri trasformati in cantieri nautici, elicotteri, giostre e bottiglie giganti. Nonostante la natura non agonistica dell’evento, la sana competizione ha animato il pubblico e i partecipanti, tra i quali spiccavano il concorrente più giovane, il piccolo Leonardo di 7 anni, e il più esperto, Antonino di 72 anni, oltre alla cagnolina Trippa, storica mascotte della manifestazione.

Lo spirito inclusivo dell’evento è stato confermato dalla numerosa presenza di equipaggi interamente femminili e dalla collaborazione con l’emittente Radio in Fiore, partner della giornata. Per garantire la massima sicurezza, i volontari del Circolo Subacqueo Casalese e gli operatori OPSA della Croce Rossa Italiana hanno monitorato il percorso, intervenendo prontamente per recuperare le imbarcazioni affondate.

I riconoscimenti della giuria

Il premio per l’imbarcazione più bella è stato assegnato al gruppo del quartiere Oltreponte per la barca “Mississipo”, che ha sorpreso il pubblico ospitando a bordo un’autentica orchestra durante la navigazione.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati dalla giuria, si distinguono:

Migliori tempi di percorrenza: 1° classificato “Flash Flood”, 2° “Medusa Film”, 3° “Ninuuu2”.

1° classificato “Flash Flood”, 2° “Medusa Film”, 3° “Ninuuu2”. Equipaggio rosa: 1° classificato “Donne da un Po”, 2° “Ultima chiamata per il Valhalla”, 3° “San Remo”.

1° classificato “Donne da un Po”, 2° “Ultima chiamata per il Valhalla”, 3° “San Remo”. Miglior cantiere: 1° “Beiciucchi by Marco&Eli Dance School”, 2° “La Sesta”, 3° “Circolo Subacqueo Casalese”.

1° “Beiciucchi by Marco&Eli Dance School”, 2° “La Sesta”, 3° “Circolo Subacqueo Casalese”. Miglior show: 1° “AperiPo”, 2° “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, 3° “Barche spaziali”.

1° “AperiPo”, 2° “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, 3° “Barche spaziali”. Barca più brutta: 1° “La Bagnarola”, 2° “Formula Spinta”, 3° “One Pesc'”.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile dal sostegno di numerose aziende, attività commerciali ed enti locali, che hanno contribuito alla realizzazione di un evento capace di richiamare migliaia di persone ogni anno. Tutti i partecipanti sono stati omaggiati, all’arrivo all’Imbarcadero, con prodotti enogastronomici del territorio.