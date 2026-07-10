Prendono il via oggi a Pontecurone gli attesi interventi per la sistemazione e la riasfaltatura delle strade interessate dalla posa della rete in fibra ottica. L’inizio dei lavori segna la felice conclusione di un serrato confronto, durato oltre un anno, tra l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Tecnico e l’azienda incaricata, con l’obiettivo finale di garantire la sicurezza, la qualità e la massima tutela del patrimonio viario cittadino.

Il braccio di ferro per il rispetto delle regole

La questione si fonda sulle autorizzazioni originarie rilasciate dal Comune quasi due anni fa, le quali prevedevano già allora specifiche e rigorose modalità per il ripristino del manto stradale segnato dai cantieri. L’Amministrazione comunale ha portato avanti una lunga trattativa con l’azienda esecutrice proprio per far rispettare alla lettera queste prescrizioni, evitando interventi di rattoppo superficiali e inadeguati.

Un risultato eccezionale in deroga al Decreto

Grazie a questo tenace percorso, il Comune di Pontecurone è riuscito a ottenere un accordo nettamente migliorativo rispetto agli standard minimi nazionali previsti dal Decreto Scavi 2021, il quale imporrebbe all’azienda il rifacimento di una striscia d’asfalto di soli 50 centimetri a cavallo dello scavo.

Le nuove condizioni ottenute a tutela della viabilità locale garantiranno un lavoro ben più ampio e definitivo, che prevede:

La riasfaltatura di tutte le strade che hanno subito manomissioni all’interno del centro cittadino (il concentrico).

che hanno subito manomissioni all’interno del centro cittadino (il concentrico). Il rifacimento del manto stradale per una larghezza pari all’intera corsia di marcia lungo tutte le vie di maggiore ampiezza.

L’avvio di questi lavori rappresenta un risultato fondamentale per il paese, capace di superare il disagio degli scavi tecnologici e di restituire alla comunità strade non solo ripristinate, ma decisamente più sicure e qualitativamente migliori.