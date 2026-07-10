Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 21, la suggestiva cornice della piazza medievale di Castelnuovo Scrivia ospiterà una tappa speciale del nuovo tour estivo di Anna Tatangelo. Il grande concerto dal vivo sarà l’evento di punta della 27ª edizione della Giornata Franca Cassola Pasquali. Una serata che unirà lo spettacolo alla solidarietà: l’iniziativa è infatti destinata a sostenere i nuovi progetti dell’associazione a favore dell’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona. L’ingresso all’evento sarà libero e ad offerta.

Il tour estivo e l’impegno per la ricerca

L’amata cantante torna a girare l’Italia dal vivo con un grande spettacolo e, tra le varie tappe del suo nuovo tour, ha voluto riservare un momento speciale per il territorio tortonese, unendo la sua voce a una causa benefica di vitale importanza.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Helenio Pasquali, presidente del sodalizio castelnovese: «La voce di “Ragazza di periferia” approderà nella cornice dei principali festival estivi con un tour intero di spettacoli live e tra questi Anna Tatangelo ha scelto di sostenere i nuovi progetti dell’associazione Franca Cassola Pasquali per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona». L’artista salirà sul palco supportata dalla sua band e, come aggiunge il presidente Pasquali, «sarà accompagnata dai suoi musicisti e sono certo che incanterà la platea della nostra meravigliosa piazza medievale».

Un incontro speciale con i fan

L’atteso concerto rappresenterà anche una bellissima occasione di incontro tra l’artista e il suo numerosissimo pubblico, che nel corso del tempo l’ha costantemente sostenuta durante tutto il suo percorso discografico.

I dettagli dell’evento in sintesi:

Cosa: Concerto live di Anna Tatangelo (27ª Giornata Franca Cassola Pasquali).

Concerto live di Anna Tatangelo (27ª Giornata Franca Cassola Pasquali). Dove: Piazza medievale, Castelnuovo Scrivia.

Piazza medievale, Castelnuovo Scrivia. Quando: Sabato 5 settembre, ore 21:00.

Sabato 5 settembre, ore 21:00. Ingresso: Libero e ad offerta (il ricavato sosterrà l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona).