La comunità di Diano Marina si prepara a vivere il momento più atteso dell’anno dedicato alla fede e alla devozione popolare: i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Carmine, Patrona della città e protettrice dei marinai. Da venerdì 10 a domenica 19 luglio 2026, la Parrocchia di Sant’Antonio Abate ospiterà un intenso calendario di celebrazioni, che culmineranno nell’ultimo fine settimana con la storica processione serale e l’affidamento della Città alla Vergine.

La Novena di preparazione

Il cammino spirituale che introduce alla solennità patronale prende il via oggi, venerdì 10 luglio, e proseguirà ininterrottamente fino a sabato 18 luglio. Per coinvolgere la cittadinanza, la Parrocchia ha stabilito un programma quotidiano di preghiera e riflessione suddiviso in diversi momenti del pomeriggio:

Ore 16:00: Esposizione del Santissimo Sacramento, adorazione eucaristica e disponibilità per il sacramento della Confessione.

Esposizione del Santissimo Sacramento, adorazione eucaristica e disponibilità per il sacramento della Confessione. Ore 17:00: Recita del Santo Rosario.

Recita del Santo Rosario. Ore 17:30: Vespri solenni e benedizione eucaristica.

Vespri solenni e benedizione eucaristica. Ore 18:00: Celebrazione della Santa Messa.

La tradizione marinara: la Messa al porticciolo

Uno dei momenti più suggestivi e legati all’identità cittadina andrà in scena giovedì 16 luglio. Alle ore 21:00 il Parroco presiederà una speciale Santa Messa direttamente al porticciolo di Diano Marina. Questa celebrazione all’aperto rappresenta un sentito omaggio alle radici marinare del territorio e sarà l’occasione per impartire la benedizione a tutti coloro che vivono e lavorano a stretto contatto con il mare.

Il culmine della festa: la Solennità del 19 luglio

Il calendario raggiungerà il suo apice domenica 19 luglio, giorno in cui si celebra la Solennità di Nostra Signora del Carmine. Per permettere alla comunità e ai fedeli di partecipare numerosi in base alle proprie esigenze, è stato predisposto un fitto orario per le Sante Messe diurne:

Ore 07:00

Ore 09:00

Ore 10:00

Ore 11:00

Ore 18:00

La processione e l’affidamento della Città

I festeggiamenti patronali si chiuderanno in serata con i due appuntamenti principali. Alle ore 20:30 si terrà la Messa solenne presieduta dal Vescovo. A seguire, a partire dalle ore 21:30, la Patrona attraverserà le vie cittadine nella tradizionale Processione. Sarà un momento di grande coralità, arricchito da omaggi floreali e benedizioni in mare, che si concluderà formalmente con il rito dell’affidamento della Città alla Madonna del Carmine.