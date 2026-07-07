Il mare di Diano Marina svela i suoi segreti con “Diano Sotto Marina”, un ciclo di quattro serate divulgative interamente dedicate alla scoperta dei principali ecosistemi sommersi del territorio. La rassegna, curata dall’Associazione InfoRmare, prenderà il via mercoledì 8 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe. Gli incontri, tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 21:30, permetteranno al pubblico di immergersi virtualmente nelle meraviglie del Golfo Dianese attraverso tecnologie all’avanguardia e immagini esclusive.

Un viaggio immersivo tra droni, dirette e “Cinema Blu”

Il programma della manifestazione, patrocinata dal Comune di Diano Marina e da Riviera dei Fiori, è stato pensato per coinvolgere attivamente i partecipanti, offrendo punti di vista assolutamente inediti sul mondo sottomarino. Le serate saranno caratterizzate da tre affascinanti format principali:

Subacquei in direttissima: un’occasione unica per interagire in tempo reale con gli operatori subacquei, i quali racconteranno il mare dialogando direttamente dal fondale per soddisfare ogni curiosità del pubblico.

un’occasione unica per interagire in tempo reale con gli operatori subacquei, i quali racconteranno il mare dialogando direttamente dal fondale per soddisfare ogni curiosità del pubblico. ROV Explorer: un vero e proprio viaggio nei segreti del mare di Diano Marina utilizzando un drone subacqueo, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con M.U.D.S srl. La tecnologia applicata all’esplorazione permetterà di ammirare dal vivo le meraviglie sommerse.

un vero e proprio viaggio nei segreti del mare di Diano Marina utilizzando un drone subacqueo, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con M.U.D.S srl. La tecnologia applicata all’esplorazione permetterà di ammirare dal vivo le meraviglie sommerse. Cinema Blu: un focus approfondito sulla ricca biodiversità del Golfo Dianese attraverso la proiezione di video esclusivi girati direttamente da InfoRmare e commentati dal vivo.

Il calendario degli appuntamenti e l’evento speciale

Tutti gli incontri, strutturati in forma di conferenze e convegni serali, si terranno sempre al Molo delle Tartarughe. Ecco il calendario completo delle quattro date del 2026:

Mercoledì 8 Luglio

Giovedì 23 Luglio

Giovedì 6 Agosto

Martedì 18 Agosto

Una menzione speciale merita il secondo appuntamento in cartellone, quello di giovedì 23 luglio. La serata, intitolata “Pelagos il mare aperto”, sarà arricchita da “Underwater Audioscapes”: un evento suggestivo in cui i BlueMaDa creeranno rigorosamente dal vivo il commento sonoro ad accompagnare le immagini esclusive del mare di Diano Marina.

Informazioni utili e contatti

Come ricordato dall’organizzazione, l’ingresso a tutte le serate è completamente libero per chiunque desideri partecipare. Per ricevere maggiori informazioni, richiedere dettagli o seguire tutti gli aggiornamenti sulle attività dell’associazione, è possibile contattare InfoRmare attraverso i seguenti canali istituzionali:

Email: info@informare.net

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