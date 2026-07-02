L’Amministrazione comunale di Tortona ha ufficialmente istituito una nuova “zona di particolare rilevanza urbanistica” per riorganizzare il traffico e la sosta nel quadrante di Via Mariano Dellepiane. Il provvedimento, approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Federico Chiodi, rappresenta un atto fondamentale e propedeutico per futuri interventi mirati a migliorare la viabilità dell’intera area, un nodo strategico e molto frequentato che ospita importanti poli industriali, residenti, percorsi di scorrimento e la piscina comunale.

Le criticità del quartiere e il nodo dei parcheggi

Via Mariano Dellepiane funge da vera e propria circonvallazione interna di collegamento tra la Strada Statale 10 per Voghera e Via Silvio Ferrari, attirando quotidianamente un notevole flusso di automobili e autotrasportatori. L’area è inoltre utilizzata intensamente dai pendolari, che sfruttano gli ampi spazi disponibili per posteggiare e raggiungere a piedi la vicina stazione ferroviaria attraverso l’apposito sottopasso.

A congestionare ulteriormente la viabilità contribuisce la presenza di importanti realtà produttive e commerciali, tra cui la Cantina Sociale e le industrie metalmeccaniche DMG Mori e COSMEF. Non disponendo di un numero sufficiente di posti auto all’interno dei propri stabilimenti, i numerosi dipendenti sono infatti costretti a parcheggiare i veicoli lungo la via, dove fino ad oggi la sosta era completamente libera.

La soluzione per i residenti e la nuova segnaletica

Questa saturazione quotidiana degli spazi ha finito per penalizzare pesantemente i cittadini dei tre edifici residenziali della zona (tra cui il piccolo condominio situato al civico 1/A e le abitazioni dell’adiacente via Muraglie Rosse). I residenti si sono trovati spesso costretti a lasciare l’auto lontano dalle proprie abitazioni, mentre i veicoli in sosta disordinata creavano frequenti intralci alla viabilità ordinaria.

Cogliendo l’occasione del recente rifacimento della pavimentazione stradale, il Comune ha deciso di intervenire per mettere fine ai disagi. L’istituzione della nuova classificazione viabilistica permetterà di tracciare un’adeguata e mirata segnaletica orizzontale, mettendo finalmente ordine alla sosta e fornendo indicazioni chiare e sicure per la marcia di automobilisti e pedoni.

Il perimetro della nuova area strategica

L’intervento mira a indurre chi transita o lavora in zona a un utilizzo più razionale degli spazi, migliorando la vivibilità di un’area chiave che, tra le altre cose, funge anche da percorso alternativo autorizzato durante i blocchi del traffico per l’inquinamento atmosferico. Il perimetro della nuova zona a rilevanza urbanistica è stato tracciato con precisione ed è delimitato dalle seguenti direttrici cittadine:

Via Mariano Dellepiane

Via Silvio Ferrari

Strada Statale per Voghera (che fa da confine dell’area, pur restando esclusa dal provvedimento diretto).