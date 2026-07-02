Venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21.15, la suggestiva cornice del Teatro Romano di Ventimiglia ospiterà lo spettacolo “Ettore e Andromaca che non volevano la guerra”. L’evento, scritto, diretto e interpretato da Gioele Dix, si inserisce nel prestigioso cartellone della rassegna “Vox in Arena”, ideata e diretta da Claudia Claudiano. Un appuntamento teatrale imperdibile che, partendo dall’incontro sulle mura di Troia tra i due sposi dell’Iliade, riporterà in vita una delle scene più umane della letteratura per interrogare il nostro presente attraverso il mito.

Il costo umano della guerra

Più che una semplice lettura scenica, l’opera si configura come un intenso viaggio attraverso la cultura occidentale. Gioele Dix parte dalle immortali pagine di Omero per attraversare secoli di letteratura, filosofia, arte e cinema, dimostrando come la vicenda dei due sposi troiani non abbia mai smesso di interrogare la coscienza dell’uomo.

Al centro della narrazione sul palcoscenico non vi è la celebrazione dell’eroismo militare, ma l’immane costo umano del conflitto. Ettore combatte pur conoscendo la sua condanna; Andromaca osserva con profonda lucidità l’imminente distruzione della propria famiglia e della città. È proprio attraverso il suo sguardo che la tragedia rivela il suo significato più intimo: non la gloria dei vincitori, ma le vite spezzate e le perdite incolmabili che nessuna vittoria potrà mai restituire.

Il mito come strumento per leggere il presente

L’approccio scelto per l’opera incarna perfettamente lo spirito e il significato della rassegna Vox in Arena: riportare in scena i grandi testi della tradizione classica, trattandoli non come reperti del passato, ma come veri e propri strumenti per comprendere la contemporaneità.

Con il suo inconfondibile stile, Gioele Dix riesce a bilanciare sapientemente erudizione ed emozione, unendo il rigore della ricerca all’immediatezza del racconto teatrale. La sua voce si fa portavoce di quasi tremila anni di interrogativi sulla guerra, ricordando al pubblico che la straziante storia di Ettore e Andromaca parla in realtà di tutti i conflitti della storia e, di conseguenza, delle intramontabili ragioni della pace.

Informazioni e dettagli per la prevendita

Per assistere alla serata al Teatro Romano di Ventimiglia, è possibile garantirsi il proprio posto utilizzando i canali di prevendita attivati dall’organizzazione:

Biglietteria fisica: presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, accessibile al pubblico il lunedì (dalle 09.00 alle 13.00) e il giovedì (dalle 15.00 alle 17.00).

presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, accessibile al pubblico il lunedì (dalle 09.00 alle 13.00) e il giovedì (dalle 15.00 alle 17.00). Biglietteria online: tramite il circuito LiveTicket, collegandosi direttamente alla pagina https://www.liveticket.it/voxinarena.

Per chi preferisse acquistare il proprio titolo d’ingresso direttamente in loco, la sera stessa dello spettacolo la biglietteria del Teatro Romano sarà regolarmente aperta a partire dalle ore 20.00.