Come si sceglie una tenda da sole a Torino senza sbagliare acquisto? Si parte da tre dati concreti: l’esposizione della facciata, quanto la zona è battuta dal vento e l’uso reale dello spazio. Solo dopo vengono tipologia, tessuto e automazione. È questo ordine a separare un investimento durevole da una spesa da rifare in pochi anni. Sotto la mole, tra facciate fronte via e terrazzi d’angolo, ogni affaccio ha le sue regole.

Il mercato torinese è affollato di aziende locali che progettano, vendono e installano schermature su misura: leggere i cataloghi in modo critico, più che affidarsi al colore che piace, è il primo passo. Tra le realtà del territorio, MF Tende — con esposizione in Strada al Traforo di Pino 2/E, di fronte alla tranvia a dentiera per Superga, e vent’anni di attività — è specializzata in tende da sole, tende veranda, tende tecniche e zanzariere avvolgibili e plissettate. Un riferimento utile per capire, in concreto, come si struttura una proposta seria.

Prima di ordinare qualsiasi cosa vale la pena fissare cinque punti:

Esposizione: sud (sole quasi tutto il giorno), ovest (calore radente nel pomeriggio), est (mattina). Cambia la geometria e la scelta del tessuto.

sud (sole quasi tutto il giorno), ovest (calore radente nel pomeriggio), est (mattina). Cambia la geometria e la scelta del tessuto. Vento: piani alti, terrazzi d’angolo e affacci su corsi larghi richiedono strutture più robuste e sensori di protezione.

piani alti, terrazzi d’angolo e affacci su corsi larghi richiedono strutture più robuste e sensori di protezione. Uso dello spazio: ombreggiare una vetrata è diverso dal creare una stanza in più sul terrazzo.

ombreggiare una vetrata è diverso dal creare una stanza in più sul terrazzo. Ecobonus: per le tende da sole servono orientamento da est a ovest passando per sud, un fattore solare totale gtot ≤ 0,35 e l’invio della scheda all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

per le tende da sole servono orientamento da est a ovest passando per sud, un fattore solare totale gtot ≤ 0,35 e l’invio della scheda all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori. Comune di Torino: per le tende su facciata fronte via serve un’istanza; comunicazione agli uffici entro 15 giorni dall’approvazione condominiale, con 30 giorni per l’eventuale diniego.

Prendiamo un balcone rivolto a ovest in via Nizza o lungo corso Vittorio: dopo le cinque del pomeriggio, in luglio, il sole radente entra sotto qualsiasi tenda mal dimensionata e i vetri continuano a irradiare calore fino a sera. Chi abita agli ultimi piani, magari con un affaccio d’angolo, conosce anche l’altro fastidio: il vento che risale i corsi larghi come dentro un imbuto. Nei cortili interni succede l’opposto: aria ferma e afa. Da queste differenze conviene partire.

Schermature solari: perché non sono più un accessorio

Il termine tecnico è schermatura solare: un dispositivo che riduce l’ingresso della radiazione solare attraverso le superfici vetrate, migliorando il comfort interno e limitando il surriscaldamento. Le tende da sole esterne e le tende veranda appartengono a questa famiglia. Le zanzariere sono un’altra cosa: gestiscono insetti e ventilazione, non schermano il sole. È una distinzione che torna utile anche quando si parla di detrazioni, dove il perimetro riguarda schermature solari e chiusure tecniche mobili oscuranti (allegato M al D.Lgs. 311/2006), non le zanzariere.

Il vantaggio più immediato è il comfort estivo. Un dispositivo esterno intercetta i raggi prima che colpiscano il vetro, quindi lavora molto meglio di una tenda interna: blocca l’energia dove serve, all’esterno. Meno abbagliamento sullo schermo del computer, meno calore accumulato nelle stanze a sud e a ovest, un rientro serale più sopportabile.

C’è poi la vivibilità degli spazi aperti. Un terrazzo ombreggiato bene si usa a pranzo, per lavorare da casa, per una cena all’aperto: si allungano le ore utili di una superficie che altrimenti resta vuota nelle giornate più calde. Infine la protezione degli arredi: parquet, tessuti dei divani e mobili da esterno si scoloriscono e si degradano con l’irraggiamento diretto. Schermare significa anche far durare di più ciò che si ha in casa.

Scegliere per scenario: tre domande e la soluzione giusta

Prima di guardare cataloghi e colori, rispondi a tre domande. Sono più utili di qualsiasi brochure.

Che esposizione ha la facciata e in quali ore serve ombra. Una parete a sud riceve sole quasi tutto il giorno, con il picco a mezzogiorno; una a ovest scotta nel pomeriggio con raggi bassi e penetranti; una a est illumina la mattina. L’esposizione decide la geometria della tenda, la sporgenza necessaria e persino il tipo di tessuto. Vale anche per un motivo fiscale, di cui parlo più avanti.

Quanto è esposta al vento la zona. Piani alti, terrazzi d’angolo e affacci su strade larghe sono più sollecitati. Il vento è il primo nemico di una tenda: una struttura sottodimensionata si piega, il telo sbatte, il motore si usura. Qui la resistenza al carico del vento diventa un criterio di scelta, non un dettaglio.

Che uso vuoi fare dello spazio. Ombreggiare una vetrata è un obiettivo diverso dal creare una stanza in più sul terrazzo. Nel primo caso può bastare una tenda a bracci; nel secondo servono chiusure più strutturate. Metti a fuoco l’uso reale — mangiare fuori, lavorare, riparare le piante, guadagnare privacy dai vicini — e la soluzione si restringe da sola.

Tende da sole: la scelta più flessibile per ombreggiare

Sono la soluzione più versatile per proteggere balconi e vetrate. Le tende da sole a bracci — dette anche tende a braccia — hanno bracci estensibili che spingono in avanti il telo senza montanti a terra: comode dove non si vuole ingombrare il pavimento. Sul mercato le trovi in due impostazioni tipiche. La versione su barra quadra è più essenziale; quella con cassonetto racchiude telo e bracci in un guscio chiuso quando la tenda è retratta, proteggendoli da pioggia e polvere. La regola pratica: se la tenda resta spesso aperta e in posizione riparata, la barra quadra basta; se è molto esposta e la vuoi far durare, il cassonetto ripaga la spesa.

Su questo confronto conviene leggere listini che espongano i dati in chiaro, con l’indicazione che i prezzi sono al netto dell’IVA (in genere al 22%, in alcuni casi con aliquota agevolata al 10%). Sul formato 300×200, per esempio, la differenza tra una configurazione su barra quadra con bracci estensibili e la stessa con cassonetto si aggira, sul mercato locale, intorno al costo di quest’ultimo guscio protettivo. Sapere cosa è compreso e su quale imposta si ragiona è già metà di un preventivo leggibile.

Per i balconi con tende da sole più profondi, o per creare un’area riparata sul terrazzo, esistono anche le tende da sole a capanno, con inclinazione fissa e struttura a sbalzo che scherma pure di lato: utili quando il sole arriva basso e obliquo.

Verande e chiusure: quando serve allungare la stagione

La tenda veranda nasce per estendere l’uso dello spazio oltre l’estate. Le versioni estive privilegiano ombra e ventilazione; quelle invernali, con teli laterali e chiusure più robuste, riparano da pioggia e vento e rendono il terrazzo vivibile anche nei mesi freddi. È la differenza chiave: la veranda estiva gestisce sole e aria, quella invernale chiude e protegge. La scelta dipende da quanti mesi all’anno vuoi davvero usare quello spazio.

Zanzariere: ventilazione e comfort notturno

Ridurle alla funzione anti-insetto è limitante. Una buona zanzariera permette di tenere le finestre aperte la notte senza subire zanzare e falene, quindi di raffrescare gli ambienti con la ventilazione naturale invece del condizionatore. Le avvolgibili scompaiono nel cassonetto quando non servono; le plissettate, con telo a soffietto, sono adatte a luci ampie e porte-finestre. Su un affaccio esposto lavorano bene in coppia con una schermatura: tenda per il giorno, zanzariera per la sera.

Combinazioni intelligenti

Il risultato migliore spesso non è un singolo prodotto ma un insieme coerente: tenda a bracci sulla vetrata più assolata, zanzariera sulla porta-finestra, eventuale chiusura leggera sul lato battuto dal vento. Ragionare per sistema, e non per pezzi separati, evita di comprare due volte.

Materiali e tessuti: cosa chiedere davvero

Il tessuto è ciò che il proprietario tocca ogni giorno, eppure è la voce su cui si informa di meno. Le opzioni sono molte — teli in acrilico, tessuti tecnici, versioni più o meno filtranti — e non esiste una scelta migliore in assoluto: dipende dall’esposizione e dall’uso. Vale la pena farsi mostrare campioni alla luce reale dell’affaccio e chiedere al fornitore come si comporta ciascun telo su calore, luce e privacy nel caso specifico.

Colore e resa non sono solo estetica. In genere un telo scuro riduce di più l’abbagliamento ma tende a scaldarsi, mentre uno chiaro riflette meglio ma lascia passare più luce diffusa. Se lavori al computer su un affaccio a ovest, può aiutare un tessuto medio-scuro che tagli il riflesso senza spegnere del tutto la stanza; se il balcone prende molto vento, conviene concentrarsi soprattutto sulla robustezza della struttura e sui sensori di protezione. Anche i profili e la minuteria contano: è qui che la differenza tra un prodotto economico e uno affidabile si vede col tempo, non il giorno dell’installazione. Chiedi al fornitore la scheda tecnica del tessuto e cosa comporta la garanzia sul colore negli anni.

Norme e detrazioni: i requisiti in pratica

Le tende da sole possono rientrare tra gli interventi agevolabili con l’Ecobonus, a condizioni precise che conviene conoscere prima di ordinare. Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera delle schermature elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. In pratica, contano soprattutto tre cose: orientamento, gtot e invio della pratica nei tempi.

Orientamento ammesso: per le tende da sole valgono gli affacci da est a ovest passando per sud; restano esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Le chiusure oscuranti come tapparelle e persiane, invece, sono ammesse in tutti gli orientamenti.

per le tende da sole valgono gli affacci da est a ovest passando per sud; restano esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Le chiusure oscuranti come tapparelle e persiane, invece, sono ammesse in tutti gli orientamenti. Requisito tecnico gtot: il fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro protetto deve essere pari o inferiore a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

il fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro protetto deve essere pari o inferiore a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. Invio all’ENEA: la scheda descrittiva dell’intervento va trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori, tramite il portale dedicato all’anno di conclusione dei lavori.

la scheda descrittiva dell’intervento va trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori, tramite il portale dedicato all’anno di conclusione dei lavori. Documentazione da conservare: è prevista un’asseverazione di un tecnico abilitato, con computo metrico, che attesti requisiti e rispetto dei costi massimi.

Sono adempimenti gestibili, ma da mettere in conto fin dall’inizio: chiedere il valore gtot del telo è il primo passo per non trovarsi bloccati a lavori conclusi.

Legata al tema c’è la marcatura CE, in vigore in Europa dal 1993 e richiesta per la libera commercializzazione dei prodotti. Per le tende esterne, nella pratica, conviene chiedere al venditore dichiarazioni su due caratteristiche: la resistenza al carico del vento e, quando disponibile, il fattore solare totale gtot. Alcuni produttori indicano N.P.D., cioè prestazione non determinata, quando quel dato non è stato misurato. Tradotto per chi compra: un fornitore in grado di dichiarare classe di resistenza al vento e gtot del telo ti mette nelle condizioni di valutare sia la sicurezza sia l’accesso alle detrazioni. È una domanda da porre in fase di preventivo, prima ancora del prezzo.

Automazione, installazione e manutenzione a Torino

Il motore riduce l’usura da manovre scorrette — il difetto più comune nelle tende a manovella tirate male — e rende comodo aprire e chiudere più volte al giorno, cosa che a mano si smette presto di fare. Più della domotica, però, contano i sensori. Su un affaccio esposto in quota, dove il vento risale i corsi larghi, un sensore vento che richiude la tenda oltre una certa soglia protegge struttura e telo meglio di qualsiasi scenario programmato; un sensore sole la apre quando l’irraggiamento aumenta. L’integrazione con timer e scenari ha senso se semplifica la vita quotidiana; oltre un certo punto resta un accessorio che si paga e non si usa.

Una tenda vale quanto la sua posa. Il sopralluogo serve a misurare ingombri e sporgenze e a individuare i punti di fissaggio adatti alla parete: il tipo di ancoraggio cambia a seconda del supporto — cappotto, laterizio, cemento — ed è un aspetto da lasciare valutare al tecnico, perché un fissaggio inadeguato è pericoloso, soprattutto in quota e con vento. Meglio chiedere in fase di preventivo come verrà risolto il fissaggio sulla propria facciata.

La manutenzione ordinaria è semplice ma va fatta: pulizia periodica del telo con acqua e detergente neutro, controllo stagionale di bracci e motorizzazione, chiusura preventiva quando è annunciato un temporale. Sono gesti che allungano la vita del prodotto e riducono gli interventi. Vale la pena verificare, al momento dell’acquisto, la disponibilità di ricambi per teli e motori negli anni successivi.

Vincoli condominiali e regole del Comune di Torino

In condominio, prima di scegliere colore e modello, si consulta il regolamento: il decoro architettonico della facciata è tutelato e molti regolamenti impongono tinte e tipologie uniformi. È una verifica che evita contestazioni successive.

C’è poi la parte comunale, spesso trascurata. Nel Comune di Torino, per installare tende su facciata fronte via è necessario presentare un’istanza: la collocazione delle tende sugli edifici è regolamentata dall’art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 e l’installazione richiede l’approvazione del Servizio competente in materia di Qualità degli Spazi Urbani. Dopo l’approvazione del progetto in assemblea condominiale, la comunicazione agli uffici della Città va data entro 15 giorni dalla data di approvazione; l’ufficio si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, di procedere a eventuale diniego nei casi non conformi al regolamento. Il servizio è gratuito. Conoscere questi passaggi in anticipo evita sorprese a lavori fatti.

Come scegliere un installatore a Torino: la checklist

Un fornitore serio chiede esposizione, uso previsto e vincoli condominiali prima ancora di proporti un modello. Sono le domande giuste a distinguere chi progetta da chi si limita a vendere un catalogo.

Progettazione su misura: misure prese in loco, valutazione dei punti di fissaggio, proposta motivata di tipologia e tessuto.

misure prese in loco, valutazione dei punti di fissaggio, proposta motivata di tipologia e tessuto. Preventivo chiaro: deve includere telo, struttura, accessori, posa, eventuale motorizzazione, garanzie e assistenza, con l’indicazione se l’IVA è al 22% o, nei casi ammessi, agevolata al 10%.

deve includere telo, struttura, accessori, posa, eventuale motorizzazione, garanzie e assistenza, con l’indicazione se l’IVA è al 22% o, nei casi ammessi, agevolata al 10%. Dati tecnici dichiarati: classe di resistenza al vento e valore gtot del tessuto, indispensabili per sicurezza e detrazioni.

classe di resistenza al vento e valore gtot del tessuto, indispensabili per sicurezza e detrazioni. Assistenza post-vendita: tempi di intervento, disponibilità di ricambi, gestione di motori e teli negli anni.

Sul mercato torinese, storicamente affollato di realtà locali, l’esperienza pluriennale e la produzione o installazione diretta sono un buon segnale di continuità nell’assistenza. Chiedere referenze e vedere lavori già installati resta il modo più concreto per valutare la qualità della posa. La scelta di una schermatura non è un acquisto d’impulso: è un intervento che, fatto bene, migliora la casa per molti anni.

Domande frequenti

Serve un permesso per installare una tenda da sole a Torino?

Per le tende su facciata fronte via nel Comune di Torino serve un’istanza: la collocazione è regolamentata dall’art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 e richiede l’approvazione del Servizio competente in materia di Qualità degli Spazi Urbani. Il servizio è gratuito.

Entro quando va data la comunicazione al Comune?

Dopo l’approvazione del progetto in assemblea condominiale, la comunicazione agli uffici della Città va data entro 15 giorni dalla data di approvazione. L’ufficio si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, di procedere a eventuale diniego nei casi non conformi al regolamento.

Che cos’è il gtot e perché conta per le detrazioni?

Il gtot è il fattore di trasmissione solare totale della schermatura accoppiato al tipo di vetro protetto. Per accedere all’Ecobonus deve essere pari o inferiore a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Quali orientamenti sono ammessi per la detrazione sulle tende da sole?

Per le schermature solari come le tende da sole sono ammessi gli affacci da est a ovest passando per sud. Restano esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Le chiusure oscuranti, invece, sono ammesse in tutti gli orientamenti.

Entro quanto tempo va inviata la pratica all’ENEA?

La scheda descrittiva dell’intervento va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori o collaudo, esclusivamente tramite il portale dedicato all’anno di conclusione dei lavori.

Che IVA si applica alle tende da sole?

In generale si applica l’IVA al 22%; in alcuni casi è possibile l’IVA agevolata al 10%. Conviene chiedere al fornitore, in fase di preventivo, quale aliquota si applica alla propria situazione.