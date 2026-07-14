Ieri mattina il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, e la giovane Assessore all’Istruzione, Anna Sgheiz, hanno fatto visita alle sedi del centro estivo comunale. Un appuntamento che testimonia l’attenzione della Giunta di centro-destra verso le politiche educative: come tutti gli anni, infatti, l’Amministrazione non fa mancare la propria presenza per far sentire il suo concreto appoggio ai bambini, agli insegnanti e agli educatori impegnati durante la stagione estiva.

Le strutture coinvolte

Il tour istituzionale ha toccato i diversi presidi educativi attivi sul territorio cittadino, dove quotidianamente si svolgono le attività ricreative e formative. Nello specifico, la visita ha interessato:

Lo Chalet Castello

L’asilo nido “Arcobaleno” in via Trento

L’asilo nido “Mary Poppins” in viale Kennedy

Il “Santachiara” in piazzetta Gambara

I numeri di quest’anno

L’edizione in corso dei centri estivi comunali ha registrato un’ottima risposta da parte delle famiglie tortonesi, accogliendo un totale di 197 iscritti.

I giovani partecipanti sono così suddivisi in base all’età:

92 bambini appartengono alla fascia d’età fino ai 5 anni.

appartengono alla fascia d’età fino ai 5 anni. 105 ragazzi rientrano nella fascia compresa tra i 6 e i 14 anni.